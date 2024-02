Ejército de EU reduce su personal en 5% a fin de prepararse para guerras futuras

WASHINGTON (AP) — El Ejército de Estados Unidos reducirá el tamaño de su fuerza en unos 24 mil puestos, o casi 5%, a fin de combatir mejor en las guerras del futuro, luego de que el servicio no pudo atraer suficientes reclutas para llenar todas las vacantes.

Los recortes principalmente abarcarán plazas ya vacías —no los soldados actuales— incluyendo en áreas como contrainsurgencia que crecieron ampliamente en las guerras de Irak y Afganistán pero que ya no son tan necesarias. Unos 3 mil recortes se harán en las fuerzas de operaciones especiales.

Al mismo tiempo, sin embargo, el plan añadirá unos 7 mil 500 efectivos en otras áreas como defensa aérea, defensa contra drones y cinco fuerzas de tareas especiales en todo el mundo con capacidades aumentadas en las áreas cibernética, de inteligencia y de ataques de largo alcance.

Según un documento del Ejército, no hay suficientes soldados para llenar las plazas existentes; los recortes, enfatizó, son de "espacios" y no de "seres humanos" y el Ejército no está despidiendo a nadie.

En lugar de ello, la decisión refleja la realidad de que por años el Ejército no ha sido capaz de llenar miles de vacantes. Si bien el ejército, en su estructura actual, puede tener hasta 494 mil soldados, el número total de militares activos actualmente asciende a unos 445 mil. Bajo el nuevo plan, la meta es que el número ascienda a 470 mil en los próximos cinco años.

La reestructuración ocurre tras dos décadas de guerra en Irak y Afganistán que obligaron al ejército a ampliarse rápida y drásticamente a fin de llenar las brigadas despachadas al frente. Ello incluyó una masiva misión para combatir contra Al-Qaeda, el Talibán y el grupo extremista Estado Islámico.

Con el paso del tiempo, el enfoque del ejército se ha ido orientando más a la competencia ante rivales como China y Rusia, y a las amenazas de Irán y Corea del Norte. Y la guerra en Ucrania ha demostrado la necesidad de un mayor énfasis sistemas de defensa aérea y capacidades tecnológicas para el empleo y reacción contra drones lanzados desde tierra o mar.

Líderes del Ejército dicen que evaluaron cuidadosamente todo el organigrama de esa rama para decidir dónde hacer los recortes y que examinaron las gestiones existentes para modernizar al Ejército, con nuevas armas de alta tecnología, para decidir dónde deben emplearse fuerzas nuevas.

Según el plan, el Ejército reducirá unas 10 mil plazas para ingenieros o empleos similares vinculados con misiones antisubversivas. Otros 2 mil 700 recortes se harán en unidades que no suelen ser desplegadas y pueden ser reducidas, y 6 mil 500 se harán en plazas de entrenamiento y otras.