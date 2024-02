Bukele arremete contra sus críticos de cara a su segundo mandato presidencial

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele saboreó lo que parece una contundente victoria de reelección, arremetiendo contra sus críticos internacionales y la prensa. El mandatario populista se ha declarado a sí mismo como un heraldo de la democracia, y no un ejemplo de la autocracia del siglo XXI que algunos temen.

En su discurso del domingo por la noche ante miles de simpatizantes, Bukele dijo que El Salvador no había conocido la democracia hasta ahora, aunque reconoció que su visión de ese ideal es poco convencional.

Congratulations to @nayibbukele—if you know anything about the history of crime in El Salvador ????, you'll understand the importance of his continuing mission. More Latin American countries should take note and do the same for their nations. El Salvador is the safest country in… pic.twitter.com/zl5zVTUJfQ