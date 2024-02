Biden exige a Congreso de EU avalar paquete de seguridad fronteriza; culpa a Trump del fracaso

WASHINGTON (apro).- Ante el inminente rechazó por parte de los legisladores federales republicanos del paquete de seguridad fronteriza, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, urgió al Congreso a aprobar de manera bipartidista y rauda la legislación negociado el fin de semana; aunque advirtió que si fracasa; la culpa será de Donald Trump

En un mensaje dirigido al poder legislativo, Biden destacó que el proyecto de ley en ciernes “es un acuerdo bipartidista que representa el más justo y humano paquete de reformas en nuestro sistema de inmigración en mucho tiempo”.

El mandatario agregó que además es un mecanismo “duro” de seguridad fronteriza pero que “todo indica que este proyecto de ley no llegará ni al pleno del Senado” para su consideración.

“¿Por qué?”, lanzó la pregunta el presidente Biden para inmediatamente responderla: “Por Donald Trump, porque él cree que políticamente la legislación es mala para sus intereses”.

Biden acotó que su antecesor ha estado activo en los últimos días y horas llamando por teléfono a los senadores republicanos, amenazándolos de que si apoyan la reforma migratoria y de seguridad fronteriza su futuro en el Capitolio y en el partido política estará finiquitado.

El paquete bipartidista de reforma migratoria elaborado por demócratas y republicanos que se presentó el fin de semana pasado, está calendarizado para someterse a un voto de procedimiento este miércoles 7 de febrero.

No obstante, si en ese mecanismo de evaluación no logra obtener el respaldo de por lo menos 25 senadores republicanos, el proyecto de ley de seguridad fronteriza de unos 20 mil millones de dólares; no podrá ser sometido a votación en el Pleno de la llamada Cámara Alta.

Mike Johnson, el líder y presidente de la Cámara de Representantes, ya adelantó que aún en el caso de que el Senado apruebe el proyecto de ley, esta ni siquiera será considerada en el Pleno del ala legislativa que él preside, lo que aniquilaría la propuesta de ley.

El presidente Biden argumentó a favor de la legislación que con la legislación se mitigara la presión de los miles de inmigrantes de Centro, Sudamérica y el Caribe que buscan asilo, haciendo más exigentes a las condiciones para calificar, agilizando el tiempo de resolución y el de deportación o repatriación de quienes no califiquen.

“Se contratarán a 4 mil 300 más jueces de migración”, con lo que se reducirá a seis meses el procedimiento de las peticiones de asilo, añadió el mandatario estadunidense.

En la Casa Blanca la portavoz, Karine Jean Piere, señalo que Johnson y otros republicanos se están contradiciendo al rechazar sin analizar el proyecto de ley, ya que apenas el pasado mes de noviembre lo apoyaban.

El proyecto de ley otorga también a Biden el poder de cerrar la frontera si el flujo de inmigrantes que cruzan la frontera solicitando asilo o como indocumentados, rebasa la cifra de 5 mil al día o incluso menos; 4 mil, aunque esta medida tiene un plazo de vigencia de 3 años.

Todo el proyecto de ley que es de unos 118 mil millones de dólares incluye 60 mil millones de dólares para ayuda humanitaria y militar a Ucrania, fondos para respaldar a Israel y a los palestinos en la franja de Gaza, así como subsidios a otras naciones.

“Los republicanos tendrán que decidir, por años decían que querían asegurar la frontera; ahora tiene frente a ellos el proyecto de ley de seguridad fronteriza más duro que haya visto esta nación y veo los testimonios de los que se oponen y de Trump porque no le conviene políticamente, la población quiere una solución, los republicanos deben decidir si están a favor de Trump o de los intereses del país”, concluyó el presidente de Estados Unidos.