EU otorgará premio a las buscadoras Bibiana Efigenia y Olimpia Montoya

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización que promueve los derechos humanos en el continente, anunció que entregará el Premio de Derechos Humanos 2024 a las buscadoras Bibiana Efigenia Mendoza y Olimpia Montoya Juárez, en representación de los colectivos de personas desaparecidas en Guanajuato.

El reconocimiento es otorgado “por su papel esencial en la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición ante la crisis de desapariciones que suma más de 114 mil víctimas a nivel nacional” en México, dio a conocer la organización internacional este miércoles 7 de febrero.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Guanajuato actualmente hay 4 mil 21 personas desaparecidas; el número de víctimas de desaparición creció más de seis veces en el presente sexenio.

Debido a que “ellas y la amplia comunidad de colectivos de búsqueda de Guanajuato y de México, liderados especialmente por mujeres, buscan activamente a sus seres queridos en un contexto de alto riesgo”, WOLA consideró que estos colectivos guanajuatenses “representan una luz de esperanza para todas las familias en el continente americano que buscan a sus familiares desaparecidos”.

Olimpia Montoya Juárez es una de las fundadoras del colectivo Proyecto de Búsqueda, colectivo surgido en enero de 2021 en Celaya. Pero ella busca a su hermano Marco Antonio Montoya Juárez desde el día en que desapareció, el 17 de marzo de 2017 en Comonfort. WOLA le otorgó un galardón por su papel en el avance de los esfuerzos para crear el Banco Nacional de Datos Forenses.

Con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Olimpia recurrió en agosto de 2021 a un amparo del Poder Judicial de la Federación para que la Fiscalía General de la República cumpliera con la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, ambos previstos en la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición por particulares y del Sistema nacional de búsqueda de personas, vigente desde 2017.

Esta petición se basa en el hecho de que las autoridades, tanto las fiscalías estatales como la de Guanajuato, como la FGR en varios casos no han cumplido con el protocolo de toma de muestras genéticas para cotejar entre los familiares y los restos de personas que no están identificadas, lo que ha causado que familiares recuperen los restos de personas que estuvieron en poder de los servicios forenses en calidad de no identificadas hasta varios años después de su desaparición.

En tanto que Bibiana Efigenia Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, es reconocida por WOLA “por su inquebrantable vocería contra la militarización en México”, además de su labor como fundadora y participante en colectivos de búsqueda en Guanajuato.

Efigenia busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, quien fue víctima de desaparición el 8 de enero de 2018 en Irapuato. Además de fundar varios colectivos, con Hasta Encontrarte opera la Brigada Independiente de Búsqueda junto con otros familiares de personas desaparecidas, que realizan búsqueda en vida y forense en las fosas clandestinas localizadas en el estado.

El colectivo Hasta Encontrarte ha acudido al Zócalo y al monumento de la Estela de Luz para desplegar diversas formas de protesta y exigencia de localización de las personas desaparecidas y en contra de la militarización de corporaciones, como la Guardia Nacional.

Este galardón que se otorgará a los colectivos a través de ambas buscadoras será entregado en la Gala Benéfica de los Premios de Derechos Humanos del 50 aniversario de WOLA, el 9 de mayo próximo en Washington D.C.