Mi memoria está bien... y soy la persona más calificada para ejercer la presidencia: Biden

WASHINGTON (apro).– “Mi memoria está bien; mi memoria está bien”, sentenció molesto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al responder a preguntas de periodistas luego de hablar de su exoneración en una investigación especial del Departamento de Justicia sobre documentos clasificados que aparecieron en sus casas.

Antes de que Biden hablara a su nación desde el Salón Diplomático de la Casa Blanca, el fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert Hur, exoneró a Biden por el caso de los documentos clasificados.

No obstante a la aclaración del fiscal especial de que Biden no violó ninguna ley con los documentos clasificados que aparecieron en sus casas, en el reporte de las conclusiones se establece que el mandatario padece de su claridad mental porque no se acordaba de muchas cosas.

Por cinco horas durante los días 8 y 9 de octubre del año pasado, y un día después de que iniciara el conflicto entre Hamas e Israel, Biden fue entrevistado por Hur, quien determinó que no había delito que perseguir en el caso y que el presidente no violentó ninguna ley.

“En el lenguaje del reporte se hace mención de que no recuerdo asuntos y hace referencia a que no recuerdo la fecha cuando murió mi hijo. ¿Cómo diablos se atreve a argumentar eso”, dijo Biden con la voz quebrada y sin ocultar su molestia respecto a la conclusiones del fiscal.

“No necesito a nadie, a nadie que me recuerde cuándo falleció o que murió”, enfatizó el presidente en referencia al deceso de hijo Beau Biden, quien pereció el 30 de mayo 2015.

El presidente, antes de responder a preguntas de reporteros, hizo una comparación de su caso exonerado y el del expresidente Donald Trump, acusado de sacar ilegalmente documentos de la Casa Blanca y llevarlos a su mansión de Mar-a-Lago, Florida, por lo que será sometido a un juicio.

“No solamente mintió sobre su posesión de los documentos clasificados sino que a sus asesores y asistentes también les instruyó que ocultaran la verdad y que mintieran”, indicó Biden en referencia al caso de Trump.

Sobre los señalamientos de su estado de salud mental en el reporte, Biden dijo que eso no tenía cabida en la investigación, sobre todo porque cuando lo entrevistó Hur, él se encontraba intentando solventar una crisis internacional, entre Israel y Hamas.

“Mi memoria está bien, mi memoria; revisen lo que he hecho desde que asumí la presidencia, nadie pensó que lograría las cosas que he logrado. ¿Cómo ha ocurrido? Tal vez he olvidado lo que está ocurriendo”, asentó molesto e irónico el presidente al empezar a responder a las preguntas.

El mandatario asumió la responsabilidad sobre los documentos clasificados que aparecieron en sus casas y el garaje de una de éstas, pero aclaró que su error fue no haber supervisado a sus asistentes que llevaron esos documentos y que él pensó que los iban a enviar a los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

“Las cosas que aparecieron en mi garaje, en mi casa, cosas que fueron movidas pero no por mí sino por mi equipo”, destacó Biden.

Al ser cuestionado sobre el resultado de sondeos tomados entre la población estadunidense que considera que está muy viejo (81 años) y que no cuenta con una agilidad mental como la que requiere el puesto para ejercer la presidencia, Biden respondió así a los reporteros:

“Ese es su juicio, no es el juicio de la prensa”.

Posteriormente se le preguntó qué por qué si él mismo ha dicho que hay otros demócratas que pueden derrotar a Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, por qué insiste en ser él el contendiente y buscar la reelección.

“Porque soy la persona más calificada en este país para ser presidente de Estados Unidos y terminar el trabajo que comencé”, contestó Biden.

No obstante a que el presidente Biden aseguró que su memoria está bien y se molestó por la referencia que hizo a esto el fiscal Hur en su reporte, el mandatario al responder una pregunta sobre el conflicto entre Israel y Hamás dijo: “hablé con el presidente de México”; cuando se estaba refiriendo al presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi.