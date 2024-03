Comunidad del Caribe y EU se declaran “optimistas” ante la crisis política y de violencia en Haití

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de la situación degradada en Haití, la Comunidad del Caribe (Caricom) y el gobierno de Estados Unidos se dijeron “optimistas” respecto a la situación en Haití, que enfrenta una grave crisis política y de violencia, marcada por ataques de pandillas contra cárceles, ministerios y tribunales, los cuales derivaron en homicidios.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en Kingston, Jamaica, Mohamed Irfaan Ali, presidente de la Caricom, indicó que el organismo internacional sostuvo diálogos “profundos y francos” con las partes en conflicto en Haití, con el objetivo de llevar a cabo elecciones “en el tiempo más corto posible”.

Flanqueado por Antony Blinken, el secretario de Estado estadunidense, Irfaan urgió a las partes a hacer concesiones para “alcanzar un bien mayor” para el “interés del pueblo haitiano”, y agregó: “estoy muy optimista sobre los avances de las discusiones de hoy”, pues “hemos encontrado piso común para una solución común”.

Haitians cannot wait any longer for a path to security, stability, and democracy.



The United States and @CARICOMorg support a clear political transition plan, led by trusted representatives of Haitian society. pic.twitter.com/LmIbJyQgvx