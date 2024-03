Él es Jimmy "Barbecue" Chérizier, líder pandillero de Haití que recluta seguidores en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En los barrios pobres de Haití lo comparan con Ernesto “Che” Guevara. Él se ve a sí mismo como una especie de Robin Hood. El resto del mundo lo ve como el líder pandillero responsable del caos en el que está sumido el país caribeño.

Su nombre es Jimmy "Barbecue" Chérizier (47 años), un exagente de la policía de élite que encabeza a una federación de pandillas conocida como G9 Fanmi e Alye ("La G9 Familia y Aliados"), y que se ha atribuido la más reciente ola de ataques en Haití con el objetivo de capturar al jefe de la policía e impedir el regreso del primer ministro Ariel Henry.

Barbecue asegura que está liderando a los pobres de Haití contra las fuerzas corruptas del gobierno. “No soy un ladrón, no estoy involucrado en el secuestro, no soy un violador, sólo estoy llevando a cabo una lucha social”, dijo en una entrevista el año pasado con la agencia Associated Press.

Ataques brutales

Sin embargo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene otra opinión de Chérizier, de quien señala que ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití y ha planeado, dirigido o cometido actos que constituyen graves abusos contra los derechos humanos.

“Mientras se desempeñaba como oficial de la Policía Nacional de Haití (PNH), Chérizier planeó y participó en el ataque mortal de noviembre de 2018 contra civiles en un barrio de Puerto Príncipe conocido como La Saline.

“Durante este ataque, al menos 71 personas murieron, más de 400 casas fueron destruidas y al menos siete mujeres fueron violadas por bandas armadas. A lo largo de 2018 y 2019, Chérizier lideró grupos armados en ataques brutales y coordinados en barrios de Puerto Príncipe”, dice una ficha biográfica del líder pandillero en el portal de Naciones Unidas.

“En mayo de 2020, Chérizier encabezó bandas armadas en un ataque de cinco días en varios barrios de Puerto Príncipe en el que murieron civiles y se incendiaron casas. Desde el 11 de octubre de 2022, Chérizier y su confederación de pandillas G9 están bloqueando activamente la libre circulación de combustible desde la terminal de combustible de Varreux, la más grande de Haití. Sus acciones han contribuido directamente a la parálisis económica y la crisis humanitaria en Haití”, refiere el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Me gusta Martin Luther King”

Un perfil de Barbecue publicado por el diario británico The Guardian arranca mencionando cómo los murales en los barrios marginales que Chérizier gobierna lo comparan con el guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara.

En entrevistas, añade, el líder pandillero se hace pasar por un Robin Hood caribeño temeroso de Dios, quien igual celebra a los luchadores sociales y caudillos como Fidel Castro y Malcolm X.

“A mí también me gusta Martin Luther King. Pero a él no le gustaba pelear con armas, y yo peleo con armas" dijo Barbecue al periodista Jon Lee Anderson, de The New Yorker.

Según la BBC, Chérizier debe su apodo a la forma como acostumbra quemar las casas y cadáveres de sus víctimas, contrario a su propia versión, que la atribuye a que su madre era vendedora de pollo.

Pero, como ha consignado The Washington Post, buena parte del poder del líder pandillero proviene de la influencia que ejerce en redes sociales.

“Cuando Cherizier unió a las pandillas en guerra, anunció la alianza en YouTube. En una publicación de Twitter, una cuenta que supuestamente le pertenecía instó a sus patrocinadores a ‘saquearlo todo’”, recuerda el reportaje publicado 2022.

"Agradezco a quienes crean estas tecnologías. La tecnología hoy nos brinda la oportunidad de acercarnos y presentarnos al público. No estoy vendiendo mentiras", dijo Chérizier en una entrevista en YouTube citada por BBC, en la que el dirigente mafioso agradece que por medio de las redes ha logrado defenderse de las acusaciones en su contra.