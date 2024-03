"Es una misión crítica para la humanidad" que los países aprueben el acuerdo frente a pandemias: ONU

MADRID (EUROPA PRESS) -El director general de la Organización de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom, advirtió que, aprobar el Acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias, que tiene prevista su votación en la Asamblea General de este mes de mayo, "es una misión crítica para la humanidad", ya que se corre el riesgo de "dejar al mundo expuesto a las mismas deficiencias que obstaculizaron la respuesta global al Covid-19: falta de coordinación, falta de intercambio de información y falta de equidad".



"Me siento muy alentado por el borrador revisado del texto de negociación, que muestra que sus esfuerzos por encontrar un terreno común están progresando en muchos aspectos del acuerdo, pero todos sabemos que aún quedan áreas críticas en las que aún no se ha llegado a un consenso", señaló el doctor Tedros durante la novena reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.



Así, explicó que los estados están de acuerdo en cuestiones como: la necesidad de una financiación predecible y sostenible para la preparación y respuesta ante una pandemia; en la necesidad de un sistema equitativo de acceso y beneficios; y, en la necesidad de involucrar al sector privado.



"Tendríamos un problema mucho mayor si no se pusieran de acuerdo sobre los objetivos fundamentales del acuerdo", afirmó añadiendo que, ahora, "es necesario ponerse de acuerdo sobre cómo lograr estos objetivos".



En este sentido, el doctor Tedros ha aseverado que tiene "plena confianza" en que las naciones lograrán ponerse de acuerdo. "Los insto a todos a superar sus diferencias y unirse en un espíritu de cooperación y solidaridad", señaló.



"No podemos permitir que se repita el ciclo de pánico y negligencia. No podemos olvidar el trauma de la pandemia y las dolorosas lecciones que nos enseñó a todos. No podemos olvidar a los siete millones de personas que perdimos -y esa es solo la cifra oficial, el verdadero número de víctimas es mucho mayor. No podemos olvidar a las personas que hoy continúan luchando contra el Covid-19 prolongado. No podemos olvidar el miedo que azotó a las poblaciones, personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, que murieron solos en los hospitales, la presión sobre los sistemas de salud y los trabajadores sanitarios abrumados", declaró.



Por ello, el director general apuntó que, aunque "la tarea es grande y el tiempo es corto, el beneficio potencial no se puede medir y perdurará durante generaciones".



"Tienen la oportunidad de dar forma a un futuro en el que las pandemias se enfrenten con medidas decisivas y, por supuesto, las comunidades estén protegidas. Su trabajo tiene el poder de salvar vidas, proteger a los vulnerables y hacer que el mundo sea más seguro y resiliente", concluyó.