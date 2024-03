“Será un baño de sangre para el país”: la advertencia de Donald Trump si no es elegido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donald Trump amenazó, criminalizó inmigrantes, señaló fraude electoral y la “incompetencia de Joe Biden” durante un evento de campaña en Ohio.

El expresidente de Estados Unidos asistió a un mitin político en Dayton, Ohio, el pasado sábado 16 de marzo.

Trump inició su discurso enalteciendo a los participantes de la toma del Capitolio (6 de enero, 2021). Sobre los individuos arrestados, dijo que eran “rehenes” y “patriotas” que habían sido “tratados terriblemente y muy injustamente”. Asimismo dijo que los ayudará si gana.

Guerra comercial

En su arenga, Trump se refirió a la posibilidad de una creciente guerra comercial con China por la fabricación de automóviles.

“México ha asumido en un lapso de 30 años el 34 por ciento del negocio de la fabricación de automóviles en nuestro país. Si lo pensamos, se fue a México. China ahora está construyendo un par de plantas enormes donde pueden fabricar autos en México y piensan que van a vender esos autos a Estados Unidos sin impuestos en la frontera”, dijo Trump.

Y en seguida advirtió:

“Déjenme decirle algo a China: si me escucha, presidente Xi –usted y yo somos amigos-, él entiende la forma como negocio. Esas grandes plantas de fabricación de autos monstruosos que están construyendo en México ahora mismo, y piensan que no van a contratar estadunidenses y nos van a vender los autos… eso no. Vamos a imponer un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la línea, y no podrán vender esos automóviles si soy elegido”, dijo Trump.

“Ahora, si no soy elegido, será un baño de sangre; eso será lo de menos. Será un baño de sangre para el país. Pero no van a vender esos autos. Están construyendo fábricas enormes”, señaló el magnate.

“Si no ganamos estas elecciones, no creo que vayamos a tener otras elecciones o, ciertamente, no habrá otras elecciones que sean significativas”, añadió posteriormente.

Trump augura un “baño de sangre” en EE UU si pierde las elecciones de noviembre. El candidato republicano afirma que si no gana a Biden, “no habrá más elecciones” en el país https://t.co/nnLZE1isHg pic.twitter.com/0UqLiDt3Ef — EL PAÍS (@el_pais) March 17, 2024

Detener la invasión

Trump también habló del supuesto fraude electoral de 2020 y denunció que al haber señalado la “deshonestidad” de esas votaciones, lo acusaron a él, haciendo referencia al cateo realizado en su casa de Mar-a Lago, Florida, en 2022. La orden de búsqueda estaba relacionada con documentos presidenciales que Trump había extraído de la Casa Blanca.

Durante el mitin, el empresario prometió que –de ganar– una de sus primeras acciones será “detener la invasión de nuestro país y enviar a los extranjeros ilegales de Joe Biden de regreso a casa”.

Sin ninguna evidencia, Trump dijo que las tasas de criminalidad han bajado en todo el mundo, ya que –según él– diferentes países están “están enviando a sus prisioneros a vernos y los están trayendo directamente a la frontera, los están dejando y les permitimos entrar”.

El expresidente señaló, específicamente, el Congo y Venezuela. Sobre el país sudamericano que dijo su tasa de criminalidad bajó 66 por ciento, lo que él atribuyó a que “nos enviaron a sus narcotraficantes y a sus asesinos”.

"No sé si se les puede llamar 'personas'”, declaró, refiriéndose al MS13, también conocida como Mara Salvatrucha. "En mi opinión, no son personas". Posteriormente se refirió a los inmigrantes como "animales".

Durante su discurso, el empresario, declaró que los sucesos del 7 de octubre en Israel jamás habrían ocurrido, ya que –de haber sido él el presidente– no habría habido un ataque.

Trump también aprovechó para arremeter contra el actual presidente de Estados Unidos, de quien dijo: “es el peor presidente que hemos tenido”; así mismo, dijo que era una gran amenaza para la democracia de su país. Lo llamó “estúpido”, “incompetente” y “deshonesto”, en múltiples ocasiones, además de un “tonto hijo de p-“, sin acabar el insulto.

También lanzó comentarios despectivos contra varios demócratas –además de Biden–, como Gavin Newsom, gobernador de California, y J.B. Pritzker, gobernador del estado de Illinois. Además, atacó a la fiscal Fani Willis, quien supervisa su caso penal en Georgia.

Trump también aprovechó su discurso para –brevemente– dar su apoyo a Bernie Moreno, candidato al Senado por el estado de Ohio.