Escándalo en Kensington Palace: el caso de las fotos de Kate Middleton

(France24).- El 10 de marzo, los príncipes de Gales publicaron una foto de Kate Middleton que causaría un gran revuelo tras acusaciones de haber sido manipulada y modificada digitalmente. Desde entonces, han surgido rumores y teorías de conspiración sobre el paradero y el bienestar de la princesa de Gales. A continuación, un repaso sobre los acontecimientos del escándalo en Kensington Palace.

Todo comenzó el Día de la Madre en Reino Unido, el 10 de marzo, cuando el Palacio de Kensington compartió una foto de Kate rodeada de sus tres hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. La foto la tomó supuestamente Guillermo, su marido y príncipe de Gales.

Hasta ahí todo bien. El problema empezó cuando, un día después, agencias de noticias -The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse- empezaron a retirar la foto alegando un motivo: parecía haber sido manipulada y no cumplía con los requisitos informativos de los medios. Muchos detalles de la foto parecían haber sido retocados con ayuda de algún programa de edición.

Imagen controversial. Instagram / princeandprincessofwales

La princesa asumió la responsabilidad ese mismo día y pidió disculpas por haberla editado.

"Como muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer", dijo Kate en redes sociales.

Pero, ¿por qué tanto revuelo? Además de que esa explicación no convenció a muchos, Kate Middleton lleva fuera del foco público desde finales de diciembre, tras anunciar que se iba a someter a una cirugía abdominal -sin dar más detalles- a mediados de enero.

De modo que la extraña edición de las fotos sumada a su ausencia han hecho que muchos se pregunten dónde está realmente la princesa de Gales y si se encuentra o no bien de salud. Una pregunta acompañada de un sinfín de especulaciones.

¿Qué pasa con la princesa?

Las teorías conspirativas empezaron multiplicarse en torno a la familia real: desde un posible divorcio con el príncipe William, un romance de este con otra mujer hasta la muerte de la misma princesa.

Por si aún no lo habéis visto, ayer TMZ y The Sun publicaron unas imágenes de Kate Middleton, Princess of Wales, de este último fin de semana de compras con Williams en una granja cerca de su casa.



Internet no se cree que estas imágenes sean verídicas.



DENTRO HILOuD83EuDDF5uD83EuDDF5 pic.twitter.com/5PApXtBQqX — Joana (@joanaraco) March 19, 2024

Pero un video publicado por el tabloide 'The Sun' este 18 de marzo muestra a la princesa de Gales de compras con el príncipe William durante el fin de semana, algo que desmiente todos los rumores y teorías sobre su paradero.

No obstante, no acalla la desconfianza del pueblo y de la prensa británica, cuestionada en repetidas ocasiones por su cobertura sobre la Casa Real.

Y es que el escándalo parece no haber terminado. Este mismo 19 de marzo se hizo público que la realeza británica había manipulado otra imagen, según ha confirmado Getty Images: una foto de la difunta reina Isabel II con sus nietos. En la imagen se puede ver a la monarca, rodeada por diez niños en el Castillo de Balmoral, en Escocia, en agosto de 2022.

Además, se supone que esta fue tomada por Kate Middleton, que, cabe recordar, es fotógrafa amateur. Imagen de 2022

"De acuerdo con nuestra política editorial, hemos puesto una nota del editor en una imagen impresa indicando que la imagen ha sido mejorada digitalmente en la fuente", apuntó Getty Images.

"El examen de la fotografía por parte de nuestros editores fotográficos encontró que había ocho lugares donde la imagen fue claramente alterada mediante clonación digital. Reuters no ha podido establecer por qué se realizaron las modificaciones", apunta por su parte la agencia. Algo que ha generado más suspicacia y desconfianza.

La relación de la Casa Real con la prensa

Esta segunda foto alterada plantea más preguntas sobre la comunicación de la familia real británica con el público y deja claro que la transparencia de la Casa Real no es total.

Una situación que también plantea cuestionamientos en torno a la privacidad de la familia real y la necesidad de establecer una comunicación con el pueblo británico, que a fin de cuentas sufraga sus gastos.

Según algunos expertos en la realeza, esta persecución contra Kate Middleton debe terminar.

"¿Por qué la gente quiere ser tan vil si no les agrada la familia real? Bueno, no leas sobre ellos, no los mires; da un paso atrás y sigue con tu propia vida (...) No podemos permitir que nuestra familia real, que es tan respetada en todo el mundo, sea atacada de esta manera", sostuvo la periodista y experta en realeza Angela Levin respecto al tema.

Los memes respecto a este tema tan viral también han ocupado las redes sociales.

"La foto que hago yo en mi casa a unos macarrones vs. la foto que le hacen a la futura reina Kate Middleton con una cámara profesional a 5 metros de distancia", apunta uno de estos en la red social 'X' respecto a la mala calidad de las imágenes difundidas.

En medio de toda esta controversia, las teorías de conspiración continúan. Pero, de momento, las pruebas parecen indicar que la princesa de Gales se encuentra bien y no ha ido a ningún sitio.

