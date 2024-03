Acusan a pareja de tratar de vender a sus mellizas recién nacidas

MCKEE, Kentucky, EU (AP) — Una pareja en el este de Kentucky ha sido acusada de tratar de vender a sus mellizas recién nacidas.

La pareja ofreció vender las mellizas, nacidas el 28 de febrero, a un familiar por cinco mil dólares, indicó el departamento policial del condado Jackson en la orden de arresto. El padre y la madre, ambos de poco más de 20 años, fueron acusados cada uno de promover el tráfico humano.

Las autoridades dicen que el familiar reportó el intento de venta, ofreciendo evidencias como mensajes de texto y un video.

El padre de las mellizas dijo a la policía que "estaba bromeando" sobre venderlas, y la madre dijo que no hablaba en serio cuando apareció en el video discutiendo la transacción, según el documento.

