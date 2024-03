El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, anuncia sorpresivamente su dimisión

LONDRES (France24).– "Sé que esto ha sido una sorpresa para muchos y una decepción para mí, pero espero que entiendan mi decisión. Nunca es el momento adecuado para abandonar un alto cargo, así que este es tan bueno como cualquier otro", apuntó Leo Varadkar al anunciar este miércoles 20 de marzo que dimitirá como primer ministro de Irlanda y líder del partido gobernante Fine Gael, y explicó que se debe a razones tanto personales como políticas.

"Creo que la reelección de este Gobierno tripartito será lo correcto para el futuro de nuestro país", señaló Varadkar, de 45 años, origen indio y abiertamente homosexual, al señalar que un nuevo "taoiseach" (primer ministro) estará mejor posicionado para lograr el objetivo.

El todavía primer ministro defendió la labor del Gobierno de coalición de los conservadores del Fine Gael, centristas del Fianna Fáil y el Partido Verde, un Ejecutivo del que ha formado parte desde 2020, los dos primeros años como viceprimer ministro y los dos últimos como 'taoiseach'.

Según los analistas, las tres formaciones coaligadas no prevén que la dimisión de Varadkar provoque la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas, previstas en principio para 2025.

Su decisión ha causado sorpresa, si bien se produce dos semanas después de la inesperada derrota de la propuesta del Ejecutivo en dos referéndums encaminados a modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la sociedad.

El líder del Fine Gael fue elegido diputado en 2007 y ocupó el puesto de 'taoiseach' (primer ministro) entre 2017 y 2020.

Recientemente, declaró que dejaría la política al cumplir los 50 años.

"No tengo nada más en mente, no tengo nada en mente. No tengo planes personales o políticos definidos", finalizó.

Varadkar aseguró que la estabilidad a mediano plazo está asegurada con la aprobación, por ejemplo, de los presupuestos para 2024, al tiempo que opinó que el próximo 'taoiseach' y líder del Fine Gael tendrá tiempo suficiente para preparar las elecciones locales y europeas de junio y las generales de 2025.

Los contendientes para suceder a Varadkar como líder del Fine Gael incluyen al ministro de Educación Superior, Simon Harris, quien fue ministro de Salud durante la pandemia, al ministro de Empresa, Simon Coveney, al ministro de Gasto Público, Paschal Donohoe, y a la ministra de Justicia, Helen McEntee.