Víctima de violación grupal y su pareja relatan cómo fue la agresión (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La turista española víctima de violación grupal en India relató junto con su pareja cómo ocurrieron los hechos del pasado viernes, por los cuales ya hay cuatro sujetos detenidos.

Fernanda, de 28 años, y su pareja Vicente, de 45 años, autores de la página de Instagram vueltaalmundoenmoto, publicaron videos en los que contaron cómo sucedió el ataque en el estado de Jharkhand.

Mientras acampaban en el distrito de Dumka, un grupo los atacó por sorpresa. Fernanda sufrió violación grupal mientras Vicente era golpeado.

"Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado… Me han puesto un cuchillo en el cuello, que me iban a matar. Y a Fernanda la han violado siete, siete tíos, hijos de puta”, relató Vicente en la grabación que fue eliminada de su cuenta.

Una turista española es vioIada en grupo mientras viajaba con su marido por la India. pic.twitter.com/EIjOYrSREu — EstaPasando (@EstaPasandoEsto) March 2, 2024

“Me duele todo el cuerpo de las patadas que me han dado. Menos mal que me puse el traje (de motociclista) porque me imaginaba qué iba a pasar. Me puse el traje, y empecé a recibir hostias, paré las que pude con el brazo, con el casco. Me tiraban piedra, intentaron echarme al suelo, pero no podían", contó el ciudadano español.

Fernanda, a su vez, en una entrevista aseguró que fueron dos horas de agresión en su contra.

"Los hombres me arrastraron gritando 'solo sex. Me violaron, iban turnando mientras unos vigilaban y así se quedaron alrededor de dos horas".

La también instagramer explicó que tras la exploración médica se le encontró fractura en una costilla, así como signos de golpes en otras partes de su cuerpo.

En otro video, ambos agradecieron el apoyo y la solidaridad recibida desde diversas partes del mundo.

“No penséis que India es así, India es un gran país y vale la pena visitarlo. Hemos chocado con unos indeseables que lo que esperamos es que se mueran en la cárcel”, dijeron.