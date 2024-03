Haley formaliza su salida de la contienda presidencial; le desea suerte y “lo mejor” a Trump

WASHINGTON (apro) – Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur anunció la suspensión de su campaña por la nominación presidencial del partido republicano, en su mensaje a sus seguidores le deseo suerte y lo mejor de lo mejor al expresidente Donald Trump.

“Dije que deseaba que se escuchara la voz de los estadunidenses, lo he hecho y no tengo remordimientos”, subrayó Haley en su anunció, horas después de haber sido derrotada ampliamente por Trump en las elecciones primarias del supermartes celebradas en 15 estados.

La también exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Trump apuntó que aun fuera de la contienda presidencial por su partido, mantendrá vigente su mensaje de cambio y de sacar a los demócratas (Joe Biden) de la Casa Blanca.

“Siempre he sido una conservadora en el partido republicano y siempre he respaldado al nominado de mi partido, pero quiero citar a la exprimera ministra (británica) Margaret Thatcher: no solamente sigan a las mayorías, siempre dejen en claro lo que quieren”, apunto Haley.