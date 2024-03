Periodista denuncia al aire sus condiciones de trabajo... y lo despiden (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un reportero de un medio argentino se volvió viral tras haber denunciado en una transmisión al aire sus condiciones de trabajo, lo que finalmente derivó en su despido.

Tomás Munaretto, periodista del medio Crónica TV, estaba entrevistando a una mujer que canta en una estación de trenes para poder ganar dinero que le permita enfrentar la crisis inflacionaria que se padece en Argentina.

Durante la transmisión, la entrevistada reveló que gana unos seis mil pesos argentinos, equivalentes a casi 120 pesos mexicanos, y luego tomó su micrófono para cantar frente a la cámara. Munaretto pidió un aplauso para la joven.

En ese momento, Carlos Stroker, conductor del programa informativo, retomó la cifra de lo que gana la joven y en tono de broma le pidió a Munaretto que “aportara” algo ya que ella había cantado para el programa.

Sin embargo, el reportero le respondió molesto: “¿A quién le dices que aporte? ¿A producción? A mil 750 pesos la hora extra, no puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra tres lucas (tres mil pesos). Aparte estoy en negros yo (es decir, que su empleo no está registrado formalmente)”.

"Crónica":

Por este momento durante un móvil de Crónica TV pic.twitter.com/UjScVS9p8Y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 5, 2024

Al aire, el reportero se quejó de que no tiene vacaciones ni aguinaldo ni seguridad social, por lo que no le alcanza para “aportar”. El conductor desesperado le pidió parar.

Posteriormente, el reportero publicó en sus redes sociales un video en el que reveló que fue despedido. “Me dijo también la abogada que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún medio de comunicación”, denunció enfrente de la oficina del medio de comunicación.