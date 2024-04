La OEA condena "enérgicamente" y por amplia mayoría el asalto a la Embajada de México en Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Blanco de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sugirió incluso desaparecerla, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente” la intrusión de policías de Ecuador en la embajada de México en Quito, así como los “actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión”.

Con 29 votos a favor, un voto en contra, una abstención, y dos países ausentes, el Consejo Permanente aprobó la resolución “Intrusión de la Policía Ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y la Institución del… pic.twitter.com/DpefjaUeNd — OEA (@OEA_oficial) April 10, 2024

Votada este día con 29 gobiernos a favor y solo uno en contra –con una abstención y dos ausencias--, y el respaldo de la Secretaría General de la OEA –a cargo de Luis Almagro, del que el gobierno mexicano impugnó la reelección--, la resolución refrenda que el Consejo Permanente de la OEA está “profundamente consternado” por el operativo lanzado contra la embajada, en violación con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El Salvador se abstuvo en la votación de este texto, que emplaza al diálogo de las autoridades ecuatorianas y mexicanas para resolver la crisis de manera "constructiva" y deja abierta la puerta a "nuevas medidas" si fuese "necesario" en el futuro.

La resolución adoptada hoy, producto de un debate iniciado ayer, recalca la obligación de los Estados a “asegurar que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y su personal sea respetada sin excepción”, y urge a los gobiernos de México y Ecuador que “inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva”.

Durante la sesión, el representante del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa fue el único en defender la actuación de su mandatario, pues aseveró que el operativo policiaco-militar contra el recinto diplomático de México fue adoptado “por derecho y justicia”, ante el peligro “inminente de la fuga de un delincuente común”, en referencia a Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa y recibió asilo político en la embajada de México.

El representante ecuatoriano también difundió la conferencia matutina de López Obrador del pasado 5 de abril, en la que el mandatario denunció al gobierno de Noboa por acusar a Glas y a Correa, y calificó el despliegue policiaco alrededor de la embajada de México como “prepotente”, y aseveró que “así son los fachos”.

La postura de Ecuador quedó aislada en el organismo regional. Hasta Luis Almagro celebró que se haya aprobado la resolución, a la que calificó de “absolutamente necesaria”, pues reafirma “la vigencia de la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas, la falta de excepción a esta norma”.

El viceministro de Exteriores ecuatoriano, Alejandro Dávalos, insistió este jueves en algunos de los principales argumentos de Quito, incluida la necesidad de combatir la "corrupción" y la "inmunidad" y actuar ante el supuesto "peligro inminente" de fuga de "un delincuente común".

En este sentido, alegó que la Convención de Viena también establece comportamientos que son "inaceptables" en términos de relaciones diplomáticas, ya que el personal diplomático debe respetar las normas del Estado de acogida y la "no injerencia" en asuntos internos.

Dávalos, que ha llamado a "no abusar" del asilo diplomático --régimen bajo el que Glas se encontraba refugiado en la Embajada mexicana-- y a no realizar este tipo de concesiones sobre personas ya condenadas. De hecho, ha lamentado que la OEA no condene también a México por sus "múltiples violaciones" a los principios del Derecho Internacional.

(Con datos de Europa Press)