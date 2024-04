El día que O. J. Simpson fue absuelto

Simpson mientras se lee el veredicto de no culpabilidad . Foto: Myung J. Chun/Los Angeles Daily News via AP, Pool, archivo

LOS ANGELES (AP) —Si alguna vez hubo un caso de asesinato perfectamente adecuado para los medios de comunicación y el consumo público, fue el juicio por homicidio de O.J. Simpson. El espectáculo de la corte de Los Ángeles fue apodado "El juicio del siglo".

El juicio duró casi un año y fue cubierto en su totalidad por la corresponsal especial de AP Linda Deutsch, ahora jubilada. Deutsch ha reportado sobre muchos juicios sensacionales: Charles Manson, el asesino de Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, Patty Hearst y los oficiales acusados de la golpiza a Rodney King, por lo que no fue una sorpresa que un juez la convirtiera en la reportera designada de la corte. Apareció en televisión todos los días para resumir lo que había ocurrido.

Después de que terminó el juicio, Simpson localizó a Deutsch mientras estaba de vacaciones y la llamó para dar su versión de la historia. Fue la primera de varias entrevistas exclusivas en los años siguientes.

Tras la muerte de Simpson el miércoles a los 76 años, la AP pone a disposición el reporte de Deutsch del 3 de octubre de 1995, el día que fue absuelto.

SIMPSON ABSUELTO, LIBERADO, PROMETE CAZAR A LOS ASESINOS

O.J. Simpson se fue a casa como un hombre libre el martes, salvado por un jurado impredecible para tener una vida de privilegios en vez de una vida en prisión. Absuelto de asesinar a su exesposa y al amigo de ella, se comprometió a rastrear a los verdaderos asesinos que están "por ahí en alguna parte".

En una sala de tribunal a punto de estallar de emoción, se hizo un silencio cuando la secretaria del juez Lance Ito, Dierdre Robertson, leyó las dos palabras: "No culpable".

Simpson sonrió, pronunció las palabras "Gracias" al jurado y luego juntó las manos. El abogado principal, Johnnie Cochran Jr., de pie detrás de Simpson, le dio una palmada en la espalda y apoyó su frente en su hombro. La abogada Shawn Chapman lloró y tomó la mano de la asesora del jurado Jo-Ellan Dimitrius.

Lágrimas de angustia a la vez gritos de alegría brotaron de las tres familias cuyas vidas fueron destrozadas por los sangrientos asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman el 12 de junio de 1994.

"¡Oh, Dios mío!", exclamó la hija adulta de Simpson, Arnelle, abrazando a su hermano Jason.

"¡Lo logramos!", exclamó exultante un miembro de la familia al abogado defensor Johnnie Cochran Jr.

Inquietantemente, la saga de la familia Simpson terminó de manera muy parecida a como había comenzado, con el superastro del fútbol americano siendo transportado en una camioneta blanca a su vivienda mientras helicópteros de noticieros lo seguían arriba. Los veredictos televisados del martes fueron el evento más visto desde el 17 de junio de 1994, cuando Simpson, en una camioneta Bronco blanca con su amigo Al "A.C." Cowlings, conduciendo, llevó a la policía a una persecución surrealista a baja velocidad vista por millones de personas.

Cowlings estaba en la puerta para abrazar a Simpson cuando llegó a casa una hora después de que se leyeran los veredictos. Más tarde, los miembros de la familia se reunieron para una fiesta con champán en el césped de la exuberante propiedad de Simpson.

Floristas, proveedores de banquetes y músicos se acercaron a la casa y dijeron a los reporteros que estaban allí para una celebración.

La alegría contrastaba con el ambiente solemne de las oficinas del fiscal de distrito.

"El pasado 13 de junio del 94 (día que se enteró de la muerte de su hijo), fue la peor pesadilla de mi vida. Este es el segundo", dijo el padre de Goldman, Fred, en una conferencia de prensa de la fiscalía. "Este equipo de la fiscalía no perdió hoy. Creo profundamente que este país perdió hoy. No se hizo justicia".

En una conferencia de prensa del equipo defensor, Cochran insistió en que el tema de la raza, que jugó mucho en el juicio, no superó los hechos.

"Este veredicto hace justicia", dijo Cochran. "Este fue un caso basado en la evidencia".

Negó haber jugado "la carta de la raza", diciendo, en cambio, que la credibilidad había ganado.

"La raza juega un papel en todo en Estados Unidos", dijo. "Pero esto de jugar una carta de raza es absurdo".

Pero el abogado defensor Robert Shapiro no estuvo de acuerdo y dijo que estaba "profundamente ofendido" de que Cochran hubiera comparado al detective de la policía que encontró el guante ensangrentado con Adolf Hitler. Dijo que nunca volvería a trabajar con Cochran y que nunca hablaría con el abogado F. Lee Bailey.

"Para mí, el Holocausto es el evento humano más horrible de la civilización moderna", dijo Shapiro. "Y con el Holocausto llegó Adolf Hitler, y comparar esto de alguna manera con un policía deshonesto, en mi opinión, fue un error".

Dijo de Cochran: "Él cree que todo en Estados Unidos está relacionado con la raza. Yo no".

Aunque fue su decisión incluir a Bailey en el caso, Shapiro dijo que se molestó cuando el legendario abogado asumió un papel en la sala del tribunal e interrogó a los testigos.

"Nunca volveré a hablar con F. Lee Bailey", dijo.

Cochran dijo que esperaba que el Departamento de Policía de Los Ángeles modificara las prácticas de investigación de mala calidad expuestas en el juicio.

Mientras se pronunciaban las palabras que liberaban a Simpson en la corte, su anciana madre, Eunice, sentada en una silla de ruedas, se secó las lágrimas, elevó las manos en oración y murmuró palabras de agradecimiento.

"Siempre estaba orando. Sabía que mi hijo era inocente", dijo en la reunión de la defensa con los periodistas.

Al otro lado de la sala, Goldman pronunció la palabra "asesino" cuando se anunció el veredicto. Kim Goldman, quien pasó la mayor parte del año en la corte honrando la memoria de su hermano muerto, se inclinó y sollozó junto con un hermano y una hermana menores.

En el juzgado, el hijo mayor de Simpson, Jason, leyó una declaración de su padre:

"Mi primera obligación es con mis hijos pequeños, que serán criados de la manera que Nicole y yo siempre habíamos planeado. ... Pero cuando las cosas se hayan calmado un poco, perseguiré como objetivo principal en la vida al asesino o asesinos que mataron a Nicole y al señor Goldman. Están ahí fuera, en alguna parte. Lo que sea necesario para identificarlos y traerlos, lo proporcionaré de alguna manera".

Sin embargo, el jefe de policía Willie Williams dijo que no tenía planes de reabrir la investigación.

"No significa que haya otro asesino", dijo Williams sobre las absoluciones.

En su declaración, Simpson también señaló que muchos supondrán que es culpable, absuelto o no absuelto.

"Solo puedo esperar que algún día, a pesar de todo lo perjudicial que se ha dicho sobre mí públicamente, tanto dentro como fuera de la sala del tribunal, la gente llegue a entender y creer que no mataría, no pude y no maté a nadie", dijo en su declaración.

Los miembros del jurado que absolvieron a Simpson en menos de cuatro horas de deliberaciones se negaron a hablar con los abogados o explicar sus veredictos a los periodistas. El jurado, por lo general elegante, acudió a la corte con ropa inusualmente informal. Un hombre negro sonrió al equipo de defensa al entrar en la sala del tribunal.

"Ganamos", susurró el abogado defensor Carl Douglas, casi asombrado.

Los veredictos, emitidos el lunes, pero retenidos durante la noche por el juez Lance Ito para dar tiempo a los abogados y las familias para reunirse, tomaron a todos por sorpresa. Inmediatamente, se especuló que Simpson había sido condenado porque los miembros del jurado habían pedido al tribunal que les leyera un segmento del testimonio considerado favorable a la fiscalía.

La hermana de Simpson, Carmelita Durio, dijo que la familia pasó la noche en "una montaña rusa emocional", rezando juntos y armándose de valor para lo que se avecinaba.

Su hermana, Shirley Baker, quien acompañó a Durio en la sala del tribunal casi todos los días en el juicio, dijo que estaba eufórica.

"Me siento como si estuviera parada encima de esta mesa bailando", dijo Baker a los periodistas.

El veredicto resonó desde Los Ángeles hasta la Casa Blanca, donde el presidente Clinton vio los veredictos por televisión y luego escribió un comunicado.

"El jurado escuchó la evidencia y emitió su veredicto", dijo Clinton. "Nuestro sistema de justicia exige que se respete su veredicto. En este momento, nuestras condolencias y oraciones deben estar con las familias de las víctimas de este terrible crimen".

Anteriormente, Clinton fue informado sobre los planes del gobierno federal para ayudar a las autoridades de California si el veredicto de Simpson desencadena disturbios civiles. Pero las calles permanecieron en calma.

Afuera del tribunal, la mayoría de la multitud de más de 1.000 personas que presionaban las barricadas policiales vitoreaban salvajemente, mientras los veredictos de inocencia eran transmitidos por radios portátiles.

Algunos coreaban: "Justicia significa absolución, absolución significa justicia", seguidos de gritos de "¡Liberen a O.J.!".

Al otro lado de la ciudad, en Brentwood, donde Simpson y Goldman fueron asesinados, el ambiente era menos jubiloso.

"Si ganas mucho dinero, supongo que puedes cometer un asesinato", dijo Elizabeth Condelli, quien dijo que conocía a la señora Simpson por la escuela de sus hijos.

El veredicto fue reportado en titulares de todo el mundo. En cuestión de horas, los periódicos locales habían publicado ediciones "Extra" con la cara sonriente de Simpson y las palabras "No culpable".