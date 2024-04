Estrellan un tráiler contra una oficina de seguridad de Texas; hay un muerto y 13 heridos (Videos)

BRENHAM, Texas (AP).— Un camionero de Texas embistió intencionalmente con un tractocamión robado una oficina de seguridad pública en la que le habían negado la renovación de su licencia comercial, provocando la muerte de una persona y heridas a otras 13, informaron las autoridades el viernes.

El choque deliberado contra la oficina de ladrillos de una sola planta, ubicada frente a una autopista en Brenham —un poblado rural a las afueras de Houston—, dejó escombros por todo el estacionamiento y un enorme boquete en la entrada. El choque causó daños en la parte delantera del vehículo, el cual transportaba material.

