Irán dispara drones y misiles balísticos contra Israel en ataque sin precedentes (Videos)

JERUSALÉN (AP) — Estallidos y sirenas antiaéreas sonaron en Jerusalén la madrugada del domingo luego que Irán lanzó docenas de drones y misiles balísticos hacia Israel, en una misión de represalia sin precedentes que acerca a Oriente Medio aún más a una guerra regional.

Israeli defense systems shooting down Iranian missiles over Jerusalem ???? pic.twitter.com/rB9r5X06Qv

El ataque representa la primera ofensiva militar directa a gran escala de Irán contra Israel, a pesar de décadas de una enemistad que se remonta a la Revolución Islámica de 1979 en el país.

La condena no se hizo esperar: Francia sostuvo que “Irán ha cruzado un nuevo umbral con respecto a sus actividades desestabilizadoras y corre el riesgo de una posible escalada militar”. El Reino Unido calificó los ataques de “imprudentes”.

De momento, las autoridades israelíes no han indicado si las explosiones fueron un nuevo ataque o intercepciones de la defensa aérea. Se reportó la activación de sirenas de ataque aéreo en numerosos lugares, incluyendo el norte y sur de Israel, el norte de Cisjordania y el Mar Muerto, cerca de la frontera con Jordania. El servicio de rescate Magen David Adom de Israel destacó que no hubo reportes de víctimas.

El ejército de Israel denunció que se habían disparado más de 100 drones a su territorio pero que sus defensas aéreas estaban preparadas para el ataque y se dijo listo para responder. No mencionó los misiles balísticos, que son menos fáciles de derribar, pero Irán aseveró que eran parte del ataque.

Estados Unidos, que tiene una fuerte presencia militar en la región, indicó que brindará apoyo no especificado a Israel.

“Estamos monitoreando la amenaza”, anunció el portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, en un discurso televisivo a nivel nacional. Añadió que los drones tardan varias horas en llegar a Israel. El ejército israelí señaló que no puede confirmar si ha interceptado algún dron o cuáles eran sus objetivos.

Israelis’ reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi — Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024