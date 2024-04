Un hombre mata a puñaladas a seis personas en centro comercial de Sydney (Videos)

SYDNEY (AP).— Un hombre mató a puñaladas a seis personas el sábado en un concurrido centro comercial en Sydney antes de ser abatido, dijo la policía. Cientos huyeron de la caótica escena, muchos llorando con niños en brazos, mientras ocho personas, incluyendo un bebé de nueve meses, resultaron heridas.

El sospechoso, de 40 años, apuñaló a sus víctimas en el Centro Comercial Westfield de Bondi Junction, en los suburbios del este de la ciudad, antes de que una inspectora de la policía le disparó cuando se dio la vuelta y levantó un cuchillo, explicó a reporteros el subcomisario de la policía de Nueva Gales del Sur, Anthony Cooke.

“Nada más decían: corre, corre, corre; alguien ha sido apuñalado”, dijo un testigo a ABC TV en Australia. “(El atacante) caminaba muy tranquilo como si estuviera tomando un helado en un parque. Y luego subió las escaleras mecánicas... y probablemente en aproximadamente un minuto escuchamos tres disparos”.

Seis de las víctimas —cinco mujeres y un hombre— y el agresor fallecieron. Los ocho heridos fueron atendidos en hospitales y el bebé estaba siendo operado, indicó la comisaria, Karen Webb, que añadió que era demasiado pronto para conocer su estado.

“Estamos seguros de que no hay ninguna amenaza en curso y de que estamos tratando con una persona que ya ha fallecido”, dijo Webb en una conferencia de prensa. “Este no es un incidente terrorista”.

La policía no revelará todavía la identidad del agresor, indicó la comisaría, apuntando que siguen trabajando para determinar sus motivos.

Cooke apuntó que se había abierto una investigación “larga y precisa”.

La inspectora de policía, una oficial de alto rango, estaba sola cuando se enfrentó al sospechoso poco después de llegar al lugar, “salvando la vida de varias personas”, afirmó Cooke.

La oficial “mostró un enorme coraje y valentía”, dijo Webb.

“Si ella no hubiera disparado, él habría seguido adelante y no sé cuánto más habría hecho”, dijo otro testigo a 7News, hablando de la oficial.

