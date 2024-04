Así fue el enfrentamiento a golpes entre legisladores de Georgia (Video)

TIFLIS, Georgia (AP) — Legisladores de Georgia protagonizaron el lunes una trifulca mientras el Parlamento debatía una controversial iniciativa denominada ley de agentes extranjeros.

Horas más tarde, cientos de personas se congregaron afuera del recinto de la capital, Tiflis, para manifestarse en contra de la medida.

El proyecto de ley — presentado por el partido gobernante Sueño Georgiano— requiere que medios de comunicación y organizaciones no comerciales se registren como entidades bajo influencia extranjera si reciben más del 20% de su financiamiento del exterior.

Los opositores a la medida se refieren a la propuesta como "la ley rusa" debido a que se parece a la legislación que utilizó Moscú para estigmatizar a la prensa independiente y a las organizaciones consideradas en disenso con el Kremlin.

Un video que circula en internet muestra al líder de la bancada de Sueño Georgiano, Mamuka Mdinaradze, cuando recibe un golpe en el rostro de un legislador opositor que se abalanzó sobre el estrado. Varios otros legisladores de partes opuestas se sumaron a la trifulca, intercambiando golpes y empujones.

El proyecto de ley es prácticamente idéntico a la propuesta de la que el partido gobernante se vio obligado a retirarse hace un año, después de que desató protestas multitudinarias. El lunes, los manifestantes entonaron canciones patriotas y gritaron consignas de "¡Esclavos!" afuera del Parlamento, insinuando que la legislatura se doblega ante la presión de Rusia.

WATCH: Chaos erupts in Georgia parliament as the MP from one party attacks the MP from another. Mamuka Mdinaradze was giving a speech on controversial legislation when he was attacked by an opposing member.



The bill is being called “The Russian Bill” because it’s similar to… pic.twitter.com/9P7zwUTJ9k — ????Travis???? (@Travis_in_Flint) April 15, 2024