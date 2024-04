Dubái se inunda; cae en unas horas el equivalente a año y medio de lluvia (Video)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Fuertes tormentas eléctricas azotaron los Emiratos Árabes Unidos el martes, descargando en la desértica ciudad-Estado de Dubái más de un año y medio de lluvia en el lapso de unas horas, lo que inundó parte de las principales autopistas y su aeropuerto internacional.

Las lluvias comenzaron el lunes por la noche, empapando la arena y las carreteras de Dubái con unos 20 milímetros (0,79 pulgadas) de lluvia, de acuerdo con datos meteorológicos recopilados en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Las tormentas se intensificaron el martes a las 9 de la mañana (hora local) y continuaron durante el día, arrojando más lluvia y granizo a la abrumada ciudad.

Para el final del día, más de 142 milímetros (5.59 pulgadas) de lluvia habían empapado Dubái en cuestión de 24 horas. Un año promedio registra 94,7 milímetros (3,73 pulgadas) de lluvia en el Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo para viajes internacionales y centro de operaciones de la aerolínea Emirates.

En el aeropuerto, los charcos de agua salpicaban las pistas cuando los aviones aterrizaban. El aeropuerto terminó suspendiendo las llegadas el martes por la noche y los pasajeros batallaron para llegar a las terminales a través de las aguas que cubrían las carreteras circundantes.

La policía y el personal de emergencia conducían lentamente a través de las calles inundadas de Dubái, y sus luces de emergencia iluminaban las oscuras carreteras. Los relámpagos cruzaban el cielo, rozando ocasionalmente la punta del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. El metro sin conductor de la ciudad también sufrió interrupciones y había estaciones inundadas.

