Joven apuñala a un obispo dentro de una Iglesia (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos cuatro personas resultaron heridas por un ataque con cuchillo perpetrado el lunes en una iglesia del sureste de Sidney, Australia, según las autoridades, que han confirmado la detención del presunto agresor.

El incidente tuvo lugar en una iglesia de la localidad de Wakeley, situada a las afueras de Sídney, durante una misa que estaba siendo emitida a través de internet.

Estas imágenes muestran de hecho el ataque contra el sacerdote que encabezaba el servicio, identificado como Mar Mari Emmanuel.

Praying for Bishop Mar Mari Emmanuel.

I do not think this was a random incident. pic.twitter.com/7MJMOEmW6a