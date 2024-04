Elefanta escapa de circo y deambula por las calles (Video)

El tronido del escape de un vehículo espantó a una elefanta de circo mientras recibía un baño antes de su espectáculo en Butte, Montana, provocando que el animal derribara una cerca y diera una breve caminata, deteniendo el tráfico del mediodía en la calle más transitada de la ciudad antes de ser capturada.

Viola, una elefanta asiática del Circo Mundial Jordan, fue parte de las dos funciones del martes después de deambular por la ciudad de 35 mil habitantes en el suroeste de Montana.

Viola recibía un baño en la parte posterior del Centro Cívico Butte poco antes del mediodía del martes cuando el fuerte sonido la espantó, indicó el gerente del Centro Cívico, Bill Melvin.

A circus elephant got loose earlier today in Butte, Montana. Before it was captured, it reportedly took a poop on someone’s lawn. pic.twitter.com/oDE2GRo0js

Atravesó una cerca "un tanto desvencijada" y avanzó hacia la avenida Harrison, una calle de cuatro carriles, en donde detuvo el tráfico y los conductores sacaron sus teléfonos para tomar fotos y videos.

An elephant escaped the confines of a traveling circus and roamed the streets of Butte, Montana, on Tuesday before it was recaptured without incident. https://t.co/Xv1cdXqyZz pic.twitter.com/HT2pVoVmRn — NBC News (@NBCNews) April 17, 2024