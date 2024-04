Maduro envía mensaje en inglés a Biden y su pronunciación desata burlas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que Estados Unidos reinstaurara sanciones contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, envió un mensaje en inglés a su contraparte, Joe Biden, tras el vencimiento de la Licencia 44.

“Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: 'I you want, I want. I you do want, I do want’”, el cual causó risa entre quienes se encontraban presentes durante la declaración, debido a la forma confusa en que expresó la frase.

En medio de una entrevista en el programa ConMaduro+, el mandatario se refirió a las sanciones de Estados Unidos al país, pues este 18 de abril expira la licencia sobre la penalización en la industria de petróleo y gas.

En medio del programa, Maduro intentó enviarle un mensaje en inglés a Biden, pero la pronunciación de la frase en inglés del mandatario generó risas en el público.

El mismo Maduro proporcionó la versión en “caraqueño” para que el público supiera exactamente a lo que se refería: “Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero” que en inglés es: 'If you want, I want. If you don’t want, I don’t want'".

La Licencia 44 permitía operaciones relacionadas con la industria del petróleo y el gas entre empresas estadunidenses y Venezuela, pero de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, no se han podido garantizar elecciones libres en el país sudamericano, por lo que la Unión Americana dejó vencer esta licencia.

“Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023.

“Por lo tanto, La Licencia General 44, que autoriza transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela, vencerá a las 0:01 horas del 18 de abril”, declaró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

De forma paralela, se generó la Licencia 44 L, la cual seguirá vigente hasta el 31 y mayo y permitirá que las empresas que estaban operando en Venezuela tengan tiempo de parar y retirarse del país.