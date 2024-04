Dos terremotos sacuden la isla de Taiwán y provocan una alerta de tsunami en Japón (Videos)

MADRID (EUROPA PRESS).- Un terremoto de magnitud 7.4 y otro de 6.2 sacudieron el miércoles por la mañana la isla de Taiwán, sin que hasta ahora haya informes sobre daños o víctimas, y provocando una alerta de tsunami en las islas japonesas de Okinawa.

Le séisme qui a frappé l'est de Taïwan ce matin a été le plus fort depuis 25 ans selon le directeur du Centre de sismologie de Taipei.

Le plus fort depuis le séisme de 1999 d'une magnitude de 7,6 qui avait tué 2 400 personnes.