Mujer arroja a su hijo de tres años desde el piso 22 de un edificio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un niño de tres años murió después de que su madre lo arrojara desde el apartamento del piso 22 de un edificio.

Previamente, la mujer –quien fue puesta bajo custodia de la policía– había herido a su suegra con un cuchillo de cocina.

Los hechos ocurrieron el lunes en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, y fueron reportados por el medio Global Times.

De acuerdo con el comunicado de la policía, citado por el portal, la mujer de 37 años de apellido He sufrió una manía repentina en su casa alrededor de las 7 de la mañana del lunes.

En esa circunstancia hirió a su suegra con un cuchillo de cocina y luego mató a su hijo arrojándolo por la ventana de su apartamento.

La suegra herida está recibiendo tratamiento en el hospital y no sufre lesiones que pongan en peligro su vida, indicó Global Times.

La mujer fue puesta bajo custodia policial y el caso está bajo investigación. Según la nota informativa del medio chino, los familiares y vecinos de He dijeron que últimamente ella se había comportado de forma errática.

Un video que circuló en Internet muestra que el niño estaba en brazos de la mujer y colgaba fuera del balcón del apartamento. A su lado había otro niño. Mientras ocurría el incidente, algunos vecinos de al lado le gritaban que no soltara al menor.

Un segundo video muestra cómo cayó.

Según una fuente familiarizada con el caso, en el suelo había un colchón de aire, pero la mujer arrojó a su hijo por otra ventana bajo la cual no había protección, destacó el medio.

