Petro insiste en que opositores buscan "derrocar" su gobierno

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió su labor al frente del país frente a la nueva serie de manifestaciones de este domingo contra su política, que solo persiguen "derrocar el Gobierno del cambio" que, asegura, está confeccionando.

En un comunicado en redes sociales, Petro ha estimado que 250 mil personas participaron en las movilizaciones y reconoció que fueron "fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga"

"En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles", indicó.

No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen



El proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar… https://t.co/AOmMWiWpPs