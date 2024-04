Policía mata a tiros a presunto pedófilo que pretendía abusar de dos niñas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La policía de Seattle mató a tiros a un presunto pederasta de 67 años durante una operación encubierta que fue grabada en video con una bodycam.

El departamento de policía de la ciudad estadunidense publicó el video del tiroteo que ocurrió durante una operación para arrestar al hombre de 67 años que se había citado con dos mujeres menores de edad en un hotel de la zona.

El sospechoso llegó al hotel DoubleTree Suites en Tukwila alrededor de las 3:15 p.m. del miércoles pensando que se encontraría con dos niñas de 7 y 11 años, informó el Departamento de Policía de Seattle.

El hombre llamó a la puerta de una habitación del hotel, donde lo recibieron varios agentes del Grupo de Trabajo sobre Crímenes contra Niños en Internet del Estado de Washington, quienes estaban encubiertos y esperando para arrestarlo.

Cuando la policía abrió la puerta, el sospechoso sacó un arma y un oficial intentó arrebatársela, según muestra el video.

Very proud of these SPOG members. Their heroism and professionalism were on full display as they stopped a suspected child predator who pulled out a gun. pic.twitter.com/ohVt5seujY