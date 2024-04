Fiscalía de España pide archivar la investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez

MADRID (apro).— La Fiscalía española pidió el archivo de la denuncia contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, porque la acusación está basada en noticias de prensa, incluida una fake news.

El Ministerio Público no recurrió el auto del juzgado 41 de Madrid, sino que presentó su petición de archivo directamente ante la Audiencia Provincial, solicitando la revocación del auto y el archivo del caso, bajo el argumento que el denunciante, Manos Limpias, no aportó indicios que justifiquen la apertura de una causa penal secreta.

A su vez, el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias (se denomina sindicato, pero no representa a ningún trabajador) emitió un comunicado en el que admite la posibilidad de que su denuncia contra la esposa del presidente está basada en noticias falsas.

“Será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”, escribió Miguel Bernard, el presidente de esta organización en el comunicado.

El texto de la referida denuncia recoge, sin ningún matiz, una noticia publicada hace unos días por el digital The Objective, la cual aseguraba que el gobierno ocultaba información sobre una subvención concedida a Begoña Gómez, pero no se trataba de la esposa de Sánchez sino de una empresaria cántabra, cuyos nombres y primer apellido coincidían, sin embargo, el medio no hizo esa distinción, la hizo pasar por la esposa del mandatario e ilustró su información con la foto de ésta.

El bulo fue retomado por Telemadrid, que es la televisión pública controlada por la Comunidad de Madrid (que preside Isabel Díaz Ayuso, una adversaria política de Sánchez, que le ha llamado `hijo de puta´), sin embargo, esta televisora reculó un día después y reconoció que habían difundido un bulo sin contrastar su contenido.

Movilización contra el ‘lawfare’

Ante la pausa de Sánchez para reflexionar si sigue o no en el Gobierno, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pidió a las bases del PSOE movilizarse en apoyo a Pedro Sánchez para evitar su dimisión, “reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento”, dijo en una entrevista en la Cadena Ser.

Consideró que es momento de reflexionar sobre “los límites de nuestra democracia”, para que “venza la democracia de los afectos y se imponga a la democracia del odio”.

También reaccionaron los partidos socios de gobierno, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu y la plataforma Sumar, que por separado denunciaron que la campaña de acoso contra el mandatario por parte de la derecha y la ultraderecha es un lawfare de manual, que busca judicializar la guerra política, porque se niegan a reconocer que perdieron en las urnas.

El diputado Íñigo Errejón, portavoz de Sumar se cuestionó en una entrevista en la televisión privada: “¿La izquierda tiene derecho a gobernar España o cuando gobierna vale todo para que el clima se haga irrespirable hasta que la gente ya no pueda más?”, en alusión a la dura campaña del PP, Vox, el amplio sector de la judicatura más conservadora y los medios afines ideológicamente, que se mueven bajo la premisa de que el gobierno es patrimonio suyo.

A pesar de la reciente lejanía política, la pareja conformada por Pablo Iglesias e Irene Montero, de Unidas Podemos, se sumaron en apoyar a Pedro Sánchez. “Mi cariño al Presidente Sánchez. Sabemos bien por lo que están pasando y que es importante no estar solo. Tuvimos que pararles los pies mucho antes. La guerra judicial y mediática fue antes contra su Vicepresidente, Vicky Rosell, Isa Serra, Podemos o la Ley Solo sí es sí”, escribió la exministra de Igualdad y candidata a las elecciones europeas.

En tanto que, Pablo Iglesias señaló, “sé lo que es ver a tu pareja llorar porque están machacando”, aunque también lanzó un reproche a Sánchez, señalando que pudo haber hecho más cuando a ellos los atacaban. “Creo que hoy al presidente quizá le pese no haber hecho nada para frenar el lawfare que nos hicieron a nosotros”.

El exvicepresidente del primer gobierno de Sánchez añadió: “Estamos ante una dinámica mafiosa de la derecha judicial y mediática”.

El juzgado 41 de Madrid hizo pública el miércoles la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, abriendo unas diligencias secretas por presunta corrupción y llamó a declarar a los periodistas que firmaron informaciones que cimentan el pleito, sobre la actividad profesional de Gómez en el Africa Center de la International University.

Se acusa a Gómez de firmar una carta para una unidad empresarial (UTE) que recibió un contrato, la cual también recibió el respaldo con una carta del alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, alto dirigente del PP. La Red.es, responsable del procedimiento, aclaró al inicio de la campaña contra Begoña Gómez, que estas cartas no tuvieron peso alguno en la decisión del jurado que aprobó los proyectos basado en cuestiones técnicas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no rebajó el nivel de crítica contra Sánchez, y sobre su anuncio de retirarse a reflexionar hasta el lunes, señaló: “Como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión”.

En una intervención ante la prensa, el líder conservador señaló que, “todo parece indicar que (Sánchez) ha puesto en marcha una operación de supervivencia política para movilizar a la gente bajo la compasión, porque no puede hacerlo por su gestión, y de paso intimidar a jueces y periodistas”.