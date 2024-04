Un tornado masivo causa devastación en Nebraska (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Varios tornados azotaron este viernes el estado de Nebraska, en Estados Unidos, y el Servicio Meteorológico de ese país emitió varias advertencias para el oeste del área metropolitana de Omaha.

Por la tarde, un tornado masivo fue visto al norte de Lincoln, después de que se emitieran alertas en el área de la carretera Interestatal 80, entre Lincoln y Omaha.

Incredible tornado intercept just now north of Lincoln Nebraska!! @ryanhallyall @SevereStudios pic.twitter.com/j8GAtPVObc

De acuerdo con el servicio de Emergencias del Condado de Douglas, el tornado de este viernes causó daños severos al oeste de este condado, en el que múltiples casas fueron dañadas y los residentes fueron desplazados.

Según las autoridades, no hay reportes de muertes o heridas graves hasta ahora.

El Departamento de Transporte de Nebraska dijo que se están evaluando los daños de la tormenta en todo el estado y recomendaron extremar precauciones, así como que la población permanezca alerta ante la caída de líneas eléctricas y escombros.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se han reportado al menos otros tres tornados desde el jueves en Kansas, Wyoming y Colorado.

Please pray for Nebraska .. so many are not ok ???? pic.twitter.com/foTnEQtXv3 — ShotGunBonnie (@ShotGun_Bonnie) April 26, 2024