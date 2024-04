Crucero con mil 500 pasajeros es detenido en España por problemas de visa de pasajeros bolivianos

BARCELONA, España (AP) — Un crucero que según los reportes llevaba mil 500 personas a bordo fue detenido el miércoles en el puerto nororiental español de Barcelona debido a problemas con las visas de un grupo de pasajeros bolivianos que tenían previsto desembarcar allí, según las autoridades.

Las autoridades dijeron que 69 bolivianos no habían recibido autorización para salir del barco porque no tenían documentos válidos para entrar en la zona Schengen, una región europea de libre circulación.

Representantes del gobierno español en la ciudad dijeron estar en contacto con las autoridades bolivianas y la compañía MSC Cruises Company para resolver la situación. El barco había llegado desde Brasil para cubrir una ruta en el mar Mediterráneo.

Desde Bolivia se confirmó que los 69 bolivianos permanecen desde el día anterior varados dentro de un crucero frente a las costas de Barcelona sin poder desembarcar por problemas de visado, de los que no se dieron detalles.

“Nos hacen conocer que no tienen la documentación para ingresar al espacio Schengen, por lo cual nosotros tomamos contacto con las autoridades migratorias”, informó Fernando Pérez, viceministro de Gestión Consular de la cancillería de Bolivia, a la televisora Red Uno.

“Lo que se está haciendo es verificar de que estén en buena situación y que no les falte nada. No tienen ningún problema por ahora, si bien están en el barco ahí no les falta nada”, agregó.

Pérez mencionó que es la empresa del crucero la que debió verificar la documentación de los bolivianos y que ante una posible “no admisión” debe garantizar su retorno.

La agencia española de noticias Efe y otros medios dijeron que unos 1.500 pasajeros permanecerían a bordo del MSC Armony con la esperanza de continuar su viaje hacia Croacia.

MSC Cruises dijo en un comunicado que entre los pasajeros bolivianos había familias y niños.

“Los pasajeros parecía que tuvieran documentación apropiada en su embarque en Brasil. Hemos sido informados por las autoridades de que los visados no son válidos para su entrada en el área Schengen. Como resultado, los pasajeros no han podido desembarcar en Barcelona, que era su destino final”, señaló la firma.

La compañía dijo que el barco permanecía en puerto mientras trabajaba con las autoridades para facilitar el proceso.

La zona Schengen es un área donde se permite viajar sin pasaportes y que abarca 29 países europeos.