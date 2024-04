Niño de cinco años muere tras hallar pistola en casa de sus abuelos

WHITE CLOUD, Michigan, EU (AP) — Un niño de cinco años murió cuando él y un niño de seis hallaron una pistola en la vivienda de su abuelo en el oeste de Michigan, informó el miércoles la policía.

El hecho ocurrió en Garfield Township, en el condado Newaygo el lunes, seis semanas después de que entró en vigencia una ley en Michigan que obliga a los propietarios mantener sus armas bajo candado cuando haya menores de edad cerca.

La pistola descargó estando en manos del niño de 6 años, indicó la policía en la red social X.

"Los dos chicos hallaron el arma de fuego en el dormitorio de la vivienda de sus abuelos", dijo la policía.

