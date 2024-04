Policía expulsa a migrantes de plaza en París antes de las olimpiadas

PARÍS (AP) — La policía francesa despejó el miércoles a docenas de migrantes, incluso familias con niños, de la plaza frente al Ayuntamiento de París, en momentos en que la capital se prepara a marcar los 100 días hasta el inicio de los Juegos Olímpicos.

La policía llegó de madrugada para sacar a unas 50 personas, en su mayoría mujeres y niños de entre 3 meses y 10 años, que estaban en coches, bajo cobijas o láminas de plástico para protegerse de la lluvia cuando dormían en la plaza. Los migrantes recogieron sus pertenencias y abordaron un autobús hacia un alojamiento organizado por el gobierno local en el pueblo de Besançon en el este de Francia.

Trabajadores asistenciales temen que la medida sea el comienzo de un operativo más amplio para expulsar a migrantes y a otras personas que están durmiendo en la calle, antes del inicio de las olimpiadas de verano, sin dar alojamiento más a largo plazo.

“Están allanando el camino para las olimpiadas”, dijo Yann Manzi, miembro del grupo asistencial Utopia 56, a The Associated Press durante el operativo del miércoles. “Lo que está pasando no es menos que una profilaxis social de la ciudad”.

Los organizadores de las olimpiadas dicen que están consultando con los grupos de ayuda para hallar soluciones para las personas sin hogar, incluyendo muchos que vienen de distintas partes del mundo buscando refugio o empleo.

Muchas de las familias provienen de países africanos francófonos, como Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil y Senegal. Duermen debajo de la fachada de un monumento de París por días, semanas o algunos desde hace meses. Grupos de ayuda como Utopia 56 reparten comida, cobijas y pañales y les han conseguido a algunos de ellos alojamiento por una noche o dos.

Fatoumata, una mujer de Guinea, lleva un mes durmiendo en las calles de París con sus dos hijos, de 3 meses y 3 años de edad.

“Esto no es manera de vivir, es agotador”, dijo Fatoumata, al lado de sus niños. Abordó el autobús con la esperanza de la vida será más fácil fuera de la capital.

“Nos dijeron que vamos para la provincia, que es mejor que dormir en la calle con los niños”, dijo Fatoumata, quien habló a condición de no usar su nombre completo porque no tiene papeles de residencia.

Las Olimpiadas de París serán del 26 de julio al 11 de agosto, seguidas por los Juegos Paralímpicos del 28 de agosto al 8 de septiembre.