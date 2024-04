No Labels no postulará candidato presidencial para elecciones de 2024 en EU

Un cartel de No Labels en el Club Nacional de Prensa en Washington. Foto: AP / Jose Luis Magana, Archivo

NUEVA YORK (AP) — El grupo No Labels (Sin etiquetas) informó el jueves que no postulará un candidato presidencial en noviembre, ya que los estrategas de la organización bipartidista no lograron atraer a un centrista de renombre dispuesto a aprovechar la insatisfacción generalizada con el presidente Joe Biden y con Donald Trump.

"En No Labels siempre hemos dicho que ofreceríamos nuestra candidatura a un aspirante si podíamos identificar candidatos con una vía creíble para llegar a la Casa Blanca", manifestó Nancy Jacobson, directora ejecutiva del grupo, en un comunicado enviado a sus aliados. "No surgió ningún aspirante así, por lo que la acción más responsable para nosotros es retirarnos".

El anuncio deja al activista antivacunas Robert F. Kennedy como el candidato independiente más prominente en la contienda presidencial de 2024.

La decisión de No Labels, que se produce pocos días después de la muerte de su presidente fundador Joe Lieberman, pone fin a meses de discusiones durante las cuales el grupo recaudó decenas de millones de dólares de una lista de donantes que ha mantenido en secreto. El anuncio representa un alivio para los demócratas que han temido desde hace mucho tiempo que un candidato de No Labels perjudique a la coalición de Biden y ayude a Trump, el virtual candidato presidencial republicano.

La decisión de No Labels fue informada primero por The Wall Street Journal.

"Millones de estadounidenses se sienten aliviados de que No Labels finalmente decidiera hacer lo correcto para mantener a Donald Trump fuera de la Casa Blanca", dijo Rahna Epting, directora ejecutiva de MoveOn y crítica de No Labels. "Ahora, es el momento para que Robert Kennedy Jr. se dé cuenta de que ningún tercer partido tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia. Debemos unirnos para derrotar a la mayor amenaza para nuestra democracia y para nuestro país: Donald Trump".

Hasta el momento, el equipo de campaña de Kennedy no ha respondido, aunque anunció esta semana que había calificado para la elección general en cinco estados, incluidos Nevada y Carolina del Norte.

No Labels dijo que había calificado para la elección en 21 estados, pero al final, el grupo centrista no pudo persuadir a un candidato moderado de renombre de alguno de los dos principales partidos para que se uniera a su movimiento.

Dan DuPraw, un vendedor de 33 años de Filadelfia que habría sido delegado en una convención de No Labels, dijo que la decisión fue decepcionante, pero prudente. Confía en que los dirigentes de No Labels hayan tomado una buena decisión.

"Comprendo por qué lo decidieron, y creo que es lo correcto en este momento", dijo DuPraw. "Pero me decepciona mucho que tengamos de nuevo a Trump y Biden. Creo que es algo horrible para nuestro país".