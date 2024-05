Angela Merkel publicará sus memorias. Esto es lo que se sabe

BERLÍN (AP) — Las memorias de la excanciller alemana Angela Merkel serán publicadas en noviembre, casi tres años después de que finalizara su mandato de 16 años al frente de una de las mayores potencias europeas.

El libro, de aproximadamente 700 páginas y titulado "Freiheit" ("Libertad"), será publicado el 26 de noviembre, anunció el lunes la editorial Kiepenheuer & Witsch. Merkel coescribió el libro con su antigua asistente y asesora, Beate Baumann.

Merkel, una excientífica que creció en Alemania del Este, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de canciller de Alemania el 22 de noviembre de 2005. Dirigió a Alemania a través de una sucesión de crisis, como la crisis financiera mundial, las crisis de la deuda y la migración europeas y la pandemia del coronavirus.

Merkel, de 69 años de edad, comentó que "para mí, la libertad no es dejar de aprender, no tener que quedarse estancado sino poder avanzar, incluso después de dejar la política", esto de acuerdo con un comunicado publicado por la editorial. La empresa dijo que el libro estará disponible "en todo el mundo, en más de 30 países", pero no dio más detalles.

En general, Merkel ha mantenido lejos de la vida pública desde que dejó el cargo al actual canciller, Olaf Scholz, en diciembre de 2021. Se ha mantenido al margen de la contienda política y alejada de los eventos de su partido de centro-derecha, la Unión Demócrata Cristiana.

Merkel fue nombrada "La mujer más poderosa del mundo" por la revista Forbes durante 10 años consecutivos, y era considerada una poderosa defensora de los valores liberales en Occidente y un modelo a seguir para las niñas.

Sin embargo, su trayectoria también ha sido objeto críticas desde que dejó el cargo, en particular su enfoque hacia Ucrania y Rusia.

Merkel ha defendido sus acciones, diciendo meses después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala que un criticado acuerdo de paz de 2015 para el este de Ucrania compró a Kiev tiempo valioso y que no se disculpará por sus esfuerzos diplomáticos. También ha defendido las decisiones de su gobierno de comprar grandes cantidades de gas natural a Rusia, que cortó el suministro en 2022.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.