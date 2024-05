Ejército de Netanyahu recrudece ataques en Gaza; Embajador israelí tilda a la ONU de "entidad terrorista"

CIUDAD DE MÉXICO (France24).- Las tropas israelíes intensifican sus ataques por aire y tierra en la Franja de Gaza, este miércoles 15 de mayo. El Ejército y militantes de Hamás y de la Yihad Islámica sostienen enfrentamientos en el sur y en el norte del enclave, al tiempo que los militares israelíes se adentran en Rafah, en la frontera con Egipto, que representaba el último refugio para cientos de miles de palestinos internamente desplazados por las hostilidades en curso.

Entretanto, el embajador israelí ante la Naciones Unidas, Gilad Erdan, acusó a la ONU de convertirse "en parte en una organización terrorista", tras cuestionar la presencia de presuntos militantes palestinos en una sede de la UNRWA en Gaza. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu refutó el llamado de EE. UU. a discutir sobre un plan de reconstrucción de Gaza tras la guerra en curso. El premier señaló que se trata de un paso "sin sentido" hasta que primero Hamás sea "eliminado".

En el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, los residentes reportaron este 15 de mayo que el Ejército israelí destrozó hogares, pero que los grupos armados palestinos estaban "resistiendo" a los ataques.

BREAKING: ISRAELI SETTLERS ATTACK AND SEVERELY INJURE TRUCK DRIVER WHO WAS TAKING FOOD INTO GAZA pic.twitter.com/SGe7ldaNiz