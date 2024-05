Líder republicano del Congreso amenaza con sancionar a la CPI por orden de arresto contra Netanyahu

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, advirtió este lunes de que podrían aprobar sanciones contra la Corte Penal Internacional en represalia por una posible orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra.

"El Congreso está estudiando todas las opciones, incluidas las sanciones, para castigar a la CPI y que su dirección asuma las consecuencias si sigue adelante", afirmó Johnson, según recoge la prensa estadunidense.

Johnson acusó a la Administración del presidente Joe Biden de ayudar al avance de esta investigación para conseguir contener las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza.

The ICC has no authority over Israel or the United States, and today’s baseless and illegitimate decision should face global condemnation. International bureaucrats cannot be allowed to use lawfare to usurp the authority of democratic nations that maintain the rule of law.…