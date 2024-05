Restablecen portal de video entre Nueva York y Dublín que tuvo que ser cancelado por mala conducta

NUEVA YORK (AP) — Un videoenlance entre las ciudades de Nueva York y Dublín que fue cancelado debido a conductas inapropiadas en ambos lados fue reanudado con nuevas medidas de seguridad.

El videoenlace, que empezó el 8 de mayo y fue apagado la semana pasada, se restableció el domingo y operará entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde hora de Nueva York, que son las 11 de la mañana y las 9 de la noche en Dublín.

El concejo municipal de Dublín y la asociación empresarial Flatiron NoMad Partnership de Manhattan organizaron la instalación de livestreaming, llamada "Portal".

The PORTAL Sculpture where New York City meets Dublin, Ireland reopens after brief shutdown in the Flatiron District, NYC pic.twitter.com/itJlF6lp0x

Dijeron que ampliaron la cerca en el lado neoyorquino y tomaron medidas para impedirle a la gente pisar la escultura o colocar sus teléfonos enfrente del lente de la cámara.

"Ahora, si alguien pisa el Portal y obstruye la cámara, quedará borrosa la imagen para todos a ambos lados del Atlántico", dijeron los organizadores en un comunicado.

Los organizadores presentaron la exhibición como una manera de "fomentar la belleza de la interconexión global". Fue suspendida debido a videos en redes sociales de mala conducta, como por ejemplo una mujer en Nueva York que exhibió los senos y gente en el lado dublinés que mostró esvásticas.

OnlyFans Model Ava Louise Shocks Dublin with NYC Portal Flash! ????



Ava Louise left NYC's Flatiron District buzzing and Dublin viewers stunned when she flashed the New York-to-Dublin portal on Sunday afternoon.



The portal, a hotspot for risqué entertainment, saw Dublin's… pic.twitter.com/5X4lTnVg8Y — News Alphas (@NewsAlphas) May 14, 2024