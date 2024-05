Varios heridos del vuelo de Air Singapore necesitan cirugía en la columna

BANGKOK (AP) — Muchos de los heridos más graves que viajaban en el vuelo de Singapore Airlines que encontró graves turbulencias necesitan cirugía en la columna vertebral, según indicó el jueves un hospital de Bangkok.

Veinte personas seguían en cuidados intensivos y un hombre británico de 73 años murió después de que el Boeing 777, que viajaba del aeropuerto londinense de Heathrow a Singapur, descendiera de forma brusca tras encontrar turbulencias sobre el mar de Andamán el martes.

Un responsable de relaciones públicas del hospital de Samitivej Srinakarin, que ha atendido a más de 100 personas heridas en el suceso, dijo a The Associated Press que se ha pedido a otros hospitales locales que cedan a sus mejores especialistas para asistir en los tratamientos. Pidió no ser identificado de acuerdo a las normas del hospital.

Los pasajeros han descrito el "terror" de experimentar cómo la aeronave se agitaba, objetos sueltos salían despedidos y los heridos se quedaban paralizados en el suelo del avión.

Seguía sin estar claro qué provocó exactamente las turbulencias que hicieron que el avión, que llevaba a 211 pasajeros y 18 tripulantes, descendiera unos 1.800 metros (6.000 pies) en unos tres minutos. El vuelo de Londres a Singapur fue desviado a Tailandia.

En una de las descripciones más recientes de las escenas de caos a bordo, la pasajera malasia Amelia Lim, de 43 años, explicó cómo se había encontrado boca abajo en el suelo.

"Tuve mucho miedo (...) veía a mucha gente en el suelo, todos sangraban. Había sangre en el suelo y en la gente", dijo al periódico digital Malay Mail.

La mujer que había estado sentada a su lado, dijo, estaba "inmóvil en el pasillo e incapaz de moverse, probablemente con una lesión de cadera o espinal", dijo.

Las autoridades dijeron que el británico fallecido podría haber sufrido un ataque cardiaco. Los pasajeros han descrito cómo el personal del avión intentó reanimarle durante unos 20 minutos.

La mayoría de la gente asocia la turbulencia con las tormentas fuertes, pero el tipo más peligroso es la llamada turbulencia de aire claro. La cortante de viento puede producirse en cirros o incluso en el aire despejado cerca de las tormentas, ya que las diferencias de temperatura y presión crean potentes corrientes de aire que se mueven rápidamente.