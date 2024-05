Al menos dos muertos y 24 heridos en un ataque ruso contra un supermercado en Járkov (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).– Al menos dos personas murieron, 24 se encuentran heridas y un número todavía indeterminado están desaparecidas después de que al menos dos bombas aéreas rusas impactaran contra un supermercado en la capital homónima de la región ucraniana de Járkov, en el norte del país.

"Tenemos un gran número de personas desaparecidas. Muchos heridos. A juzgar por lo visto, el ataque tenía como objetivo el centro comercial, donde había mucha gente. Esto es terrorismo puro", denunció el alcalde de la ciudad de Járkov, Igor Terejov.

Según el gobernador regional de Járkov, Oleg Sinegubov, al menos dos proyectiles explotaron en el comercio Epicentr, especializado en construcción. El edificio, que abarca 15 mil metros cuadrados, está ahora mismo en llamas después del ataque, que ocurrió ocurrido en torno a las 16:00, hora local.

“En el lugar podría haber cientos de personas", avisó Sinegubov. Los servicios de emergencias están en el lugar y todas las víctimas están siendo atendidas", hizo saber.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, resaltó que "evidentemente es un objetivo civil", donde había "muchos visitantes y trabajadores". Este ataque es "otra expresión de la locura rusa" porque "solo los locos como (Vladimir) Putin son capaces de matar y aterrorizar así a la gente".

Además, Zelenski vinculó este ataque con la petición de ayuda antiaérea trasladada a sus aliados occidentales. "Queremos proteger las vidas de nuestra gente de la forma más eficaz para que los terroristas rusos no puedan siquiera acercarse a nuestras fronteras", explicó.

