Recta final en caso Stormy Daniels: Trump se defiende y la Fiscalía dice que "engañó a los votantes"

Se acerca el fin del primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos.

Después de seis semanas y más de 20 testigos, los abogados de Donald Trump presentaron sus alegatos finales sobre el caso por el que enfrenta 34 cargos por presunta falsificación de documentos comerciales. Posteriormente, lo harán los fiscales, antes de que el jurado de 12 personas comience las deliberaciones, de cara a un veredicto final que se espera para esta semana.

Al llegar a la Corte, en Manhattan, el líder republicano que aspira a ocupar de nuevo la Casa Blanca, ofreció breves declaraciones a la prensa en las que aseguró que el caso es un intento por frenar su nueva carrera para alcanzar la Presidencia.

“Todo esto es interferencia electoral, es ir tras el oponente político de Joe Biden porque él mismo no puede hacerlo, y le están ayudando, tenemos un juez que tiene grandes conflictos (para el caso) es corrupto”, aseguró Trump, en referencia al magistrado Juan Merchan, a cargo del caso.

“Deberían haber presentado este caso hace siete años, no en medio de mi elección presidencial, donde estoy ganando por mucho a Biden, por mucho. Lo trajeron justo en medio de las elecciones. Esperemos que no les funcione”, agregó.

El caso se centra en el presunto pago de 130.00 dólares a la actriz porno Stephanie Clifford, conocida como ‘Stormy Daniels’, durante la campaña presidencial de 2016 –que llevó a Trump al Ejecutivo– para comprar su silencio sobre un encuentro sexual que habrían tenido una década antes, algo que el líder republicano siempre ha negado.

La parte acusadora lo señala de falsificación de documentos comerciales, lo que normalmente sería un delito menor según la ley de Nueva York.

Pero los investigadores de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, elevaron esos cargos a delitos graves al señalar que Trump falsificó esos registros con el objetivo de encubrir el pago a Daniels, lo que, según afirman, equivaldría a una contribución ilegal de campaña y subvertir la ley electoral.

El dinero habría sido entregado por su entonces abogado, Michael Cohen, que testificó en el juicio y quien afirmó que él pagó con sus fondos, que después le fueron regresados por Trump tras ganar las elecciones.

Los fiscales alegan que, como parte del plan, el exmandatario presentó falsamente los reembolsos a Cohen de los 130.000 con cheques mensuales por servicios legales continuos, pagados durante el primer año de su Presidencia.

En su turno de alegatos finales, el abogado de Trump, Todd Blanche, sostuvo que Cohen pagó los 130.000 dólares a ‘Daniels’ sin el conocimiento del entonces presidente porque quería atribuirse el mérito de proteger a su jefe.

"Tomó la decisión de pagarle esos 130.000 dólares a la señora Daniels. No se lo contó al presidente Trump. Quería hacerlo porque sabía que podría obtener crédito del presidente Trump en algún momento posterior (…) Ya sea que ganaran o perdieran las elecciones, él podría obtener ese crédito", declaró Blanche.

El pasado 14 de mayo, cuando subió al estrado para declarar como testigo estrella del caso, Cohen aseveró que Trump estuvo “íntimamente” involucrado en todos los aspectos de la presunta trama de pagos para silenciar escándalos sobre su vida sexual.

Pero este martes, Blanche reiteró que el jurado no puede confiar en el relato de Cohen sobre sus conversaciones con Trump al acusarlo de mentir sobre varios aspectos del caso durante su testimonio e incluso calificó sus afirmaciones de "absurdas".

Todd Blanche has finished his closing in the Trump trial. This is my summary of his argument. I resisted the urge to editorialize and just gave you his argument as he made it to the jury so you can see the defense how they are presenting it. https://t.co/nGADprNOo9 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) May 28, 2024