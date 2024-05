Detienen a maestra de 24 años por presunta agresión sexual infantil contra alumno de 11 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una maestra identificada como Madison Bergmann, de 24 años, fue acusada de un cargo de agresión sexual infantil en primer grado contra un alumno de 11 años, después de que los padres del niño presuntamente encontraron mensajes de texto entre Bergmann y el menor.

Los padres del niño escucharon una conversación entre su hijo y la maestra, lo que los alertó de la situación, por lo que revisaron el teléfono celular del menor, en el que encontraron mensajes de texto entre la presunta agresora y el niño.

El padre imprimió las conversaciones y se dirigió a la escuela de su hijo, la primaria River Crest, en Wisconsin, Estados Unidos.

Las autoridades escolares contactaron a la policía, lo que inició la investigación. Los documentos de la acusación señalan que los mensajes de texto revelaron mensajes íntimos de Bergmann, los cuales detallaban sus encuentros dentro del aula durante el almuerzo o después de la escuela, así como mensajes en los que la acusada le decía al niño cuánto disfrutaba que “él la tocara” y que “se besaran”, según reportó el medio “The New York Post”.

"Simplemente sospeché que algo andaba mal", dijo la madre al mismo medio. “Sólo es una sensación extraña. Ella era una buscadora de atención. Una reina de las selfies. Fotografías de ella misma desde todos los ángulos, fotografías de su taza de café, fotografías de sus lindos zapatos. Sólo una de esas chicas”, detalló.

De acuerdo con los documentos de la investigación, la policía dijo haber encontrado una carpeta –con el nombre de la víctima– en el bolso de la presunta agresora. La carpeta en cuestión, contenía notas escritas a mano, en las cuales Bergmann hablaba de lo mucho que se besaban. En esos documentos, las autoridades detallaron que, la maestra escribió que "ella lo ama, quiere besarlo, él la excita y ella está obsesionada con él", reportó el medio “WCCO”.

Además, en una carta, Bergmann presuntamente escribió: “Una de mis primas está en quinto grado y no puedo imaginarme a un hombre hablándole como hablamos nosotros. Sé que tenemos una relación especial y te amo más que a nadie en el mundo, pero tengo que ser el adulto aquí y parar”.

Los registros judiciales del condado de St. Croix revisados por "Law&Crime" muestran que la maestra compareció ante el jueves pasado y su fianza se fijó en 25 mil dólares; asimismo el juez Edward Vlack ordenó a la acusada “no tener absolutamente ningún contacto” con la “presunta víctima” ni con personas menores de 18 años.

Bergamann También tiene prohibido comunicarse con los estudiantes de la escuela primaria River Crest; además, la acusada también debe estar bajo monitoreo por GPS mientras esté bajo fianza, lo que la limita a viajar “no más de 100 millas desde Hudson, Wisconsin”.

Según “The New York Post”, la maestra dijo a los investigadores que tenía una relación cercana con la familia y que obtuvo el número del niño en diciembre, cuando la invitaron a los Alpes de Afton para las vacaciones de invierno, según se reportó en diversos medios.

"Oh, están llenos de rabia por esto", dijo la madre de otro estudiante a “The New York Post”. “Están detrás de su cabeza. Todo el mundo lo está. Hay mensajes de texto grupales y reuniones, y la gente se comunica (con la familia) para asegurarse de que están bien. Es un desastre”, agregó.

Además, Madison Bergmann estaba comprometida para casarse este año. "Se ha pospuesto indefinidamente", declaró un amigo de su prometido. “Y probablemente no sucederá. Está realmente molesto y desconsolado. Está avergonzado y enojado. Él no se merecía esto. Todo el mundo está enojado”, informó “The New York Post”.