Familiares de rehenes advierten a Netanyahu que "arderán las calles" si no acepta acuerdo con Hamás

MADRID (EUROPA PRESS).- Familiares de los secuestrados en la Franja de Gaza salieron este lunes a las calles de las principales ciudades israelíes para exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes y advirtieron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que "arderán las calles" si no acepta la propuesta a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Los manifestantes siguieron por la emblemática autopista Ayalon en Tel Aviv y tomaron la calle Begin, según medios israelíes.

