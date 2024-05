Multan a Trump por desacato al tribunal en el caso por soborno a la actriz porno Stormy Daniels

MADRID (EUROPA PRESS).- El juez Juan Merchan multó este lunes con mil dólares (927 euros) al expresidente de Estados Unidos Donald Trump por desacato al tribunal tras violar una orden de silencio impuesta en su contra en el marco del juicio por el caso de soborno a la actriz porno Steffany Clifford, conocida como 'Stormy Daniels'.

"Sus continuas y premeditadas violaciones de las órdenes impuestas por esta corte amenazan a la justicia y constituyen un ataque directo al Estado de derecho. No puedo permitir que esto continúe", señaló el juez, que ha multado a Trump por décima vez, según informó la cadena NBC News.

Merchan volvió a advertir al magnate de que le impondrá una pena de prisión si sigue desobedeciendo al tribunal. "Es importante que comprenda que lo último que quiero hacer es meterle en la cárcel. Usted es el expresidente de Estados Unidos y posiblemente también será en próximo presidente", agregó.

Trump indicó al salir del tribunal que los procuradores "no tienen caso" y que la trama en su contra es "ridícula".

"Pese a ello, los jueces me han amordazado y no me permiten hablar", precisó, agregando que el juicio ha sido impulsado por el actual presidente, Joe Biden, a quien ha tildado de "corrupto".

Asimismo, resaltó que la orden es "inconstitucional".

"El mundo entero está viendo esto y sabe lo que está pasando. Más importante aún, francamente, no tienen ningún caso. Es un fraude político. Es una interferencia electoral", sentenció.

Esto se produce después de que Trump dijera en una entrevista con la cadena de televisión ultraderechista Real America's Voice (Voz Auténtica de Estados Unidos) --conocida por difundir teorías de la conspiración-- que el jurado "fue elegido muy rápido" y que estaba formado por un "95 por ciento de demócratas".

La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130 mil dólares a 'Stormy Daniels' para comprar su silencio y que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016. El magnate justificó este pago como parte de sus gastos legales.