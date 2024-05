Israel perpetró tres actos de genocidio contra los palestinos: relatora de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En los últimos siete meses, el gobierno de Israel ha perpetrado al menos tres actos de genocidio en Gaza: asesinó a palestinos como grupo, causó daños físicos y mentales a los palestinos como grupo, e infligió “deliberadamente” a los palestinos “condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción parcial o total”, advirtió Franceska Albanese, la relatora especial de la ONU sobre Derechos Humanos en Territorios Palestinos Ocupados desde 1967.

Entre las “atrocidades” perpetradas por el ejército israelí en Gaza, la experta italiana destacó los bombardeos masivos, los discursos que llaman a la aniquilación de los palestinos y asimilan los civiles a “cómplices del terrorismo”, la destrucción sistemática de hospitales y de toda la infraestructura, los asesinatos de al menos 14 mil 500 niños, así como de periodistas, médicos, enfermeras, ingenieros y académicos, tortura “generalizada y sistemática” y el bloqueo de la ayuda humanitaria.

“Lo que me preocupa mucho ahora es el alma de la gente. Los que van a sobrevivir a este genocidio. Van a necesitar de un apoyo sicológico enorme para que no siga mentalmente enferma, por lo que ha sufrido, lo que ha visto, lo que ha pasado por su cuerpo”, dijo.

“Hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de delito del genocidio contra los palestinos como grupo”, sostuvo Albanese durante un webinar sobre su informe “Anatomía de un genocidio”, albergado por la organización World Beyond War, en el que repudió la retención de rehenes israelíes y extranjeros por parte de Hamás, tras el ataque del pasado 7 de octubre.

Durante su intervención, la experta insistió en que el gobierno de Israel no solo está perpetrando sus abusos y actos de “limpieza étnica” en Gaza, sino también en los territorios que ocupa de manera ilegal –como Jerusalén Oriental o Cisjordania–, donde soldados y colonos someten a los palestinos a tratos inhumanos, incluyendo asesinatos. Actualmente, “ningún palestino bajo el control militar de Israel está a salvo”, dijo.

“En menos de siete meses, Israel ha destruido Gaza, borrando o dañando gravemente toda la infraestructura civil, las tierras agrícolas, las viviendas, las instalaciones sanitarias, la infraestructura de telecomunicaciones. Todas las universidades y la mayoría de las instalaciones educativas, las mezquitas, las iglesias, los servicios municipales”, recalcó la mujer, contra la que el gobierno de Israel lanzó una violenta campaña de desprestigio.

Albanese denunció que los altos mandos militares y políticos de Israel alimentan un “vehemente discurso antipalestino”, que los asimila a “enemigos que deben ser erradicados o expulsados por la fuerza”. “El hecho de que altos mandos pidan a sus soldados aniquilar al pueblo de Gaza es una prueba convincente de que están haciendo un genocidio”, agregó.

Precisó que “el genocidio es un proceso, no un acto”, que “siempre empieza con la deshumanización de un grupo y termina con la destrucción del grupo”, y aseveró que el juicio iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para determinar si el Estado hebreo está cometiendo o no un genocidio no debe servir como pretexto para los gobiernos del mundo para no poner un freno a Israel.

Preguntada sobre las formas de apoyar al pueblo palestino, Albanese exhortó las sociedades a protestar en las calles para exigir a sus gobiernos la imposición de sanciones económicas y diplomáticas ante el genocidio. Recalcó que el boicot de productos y marcas de empresas que contribuyen a la opresión “está en adherencia con el derecho internacional”, y reiteró la necesidad de que los palestinos se liberen del “apartheid” para vivir en paz con Israel.