Perro policía está bajo investigación... por dar mordidas

SANTA FE, Nuevo México, EU (AP) — Cuando era un cachorro, había grandes esperanzas de que Ayke ayudara a revivir el programa K-9 del Departamento de Policía de Santa Fe. Ahora, cuatro años después, el pastor alemán se encuentra bajo investigación por mala conducta.

Ayke ha mordido a más personas que cualquier otro perro de la unidad K-9 del departamento, y es objeto de una investigación de asuntos internos por un ataque en marzo a uno de los propios agentes del departamento.

La ciudad también se está defendiendo de una demanda presentada por un agente que tuvo que someterse a una cirugía plástica tras ser atacado durante un ejercicio de entrenamiento en 2022, informó el periódico Santa Fe New Mexican.

