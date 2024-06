Activistas vandalizan retrato oficial del rey Carlos III con imagen de "Wallace y Gromit"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activistas del grupo Animal Raising pusieron la cara del personaje de Wallace y Gromit en el primer retrato oficial del rey Carlos III como protesta por las acciones de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Animales (RSPCA) a la que el monarca pertenece.

Dos activistas utilizando un rodillo de pintura para pegar dos carteles sobre el retrato. La leyenda decía: "¡Sin queso Gromit!. Mira toda la crueldad con los animales en las granjas de la RSPCA".

??BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated?? @RoyalFamily



??Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf ?? pic.twitter.com/jYLHFuxtHB