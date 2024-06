México, entre los países que se abstienen de firmar la declaración final de la Cumbre sobre Ucrania

MADRID (EUROPA PRESS).- Varios países presentes en la Cumbre de Paz sobre Ucrania organizada por el presidente Volodimir Zelenski en Suiza no firmarán la declaración final de la reunión; una decisión que ha aceptado el Gobierno ucraniano, que ha puntualizado que uno de los objetivos del encuentro era el de dar voz a todo tipo de opiniones.

Según una lista preliminar de países firmantes de la declaración final India, Brasil, Arabia Saudí o México no han estampado su firma en el documento, recoge la agencia Bloomberg.

In Switzerland, 80 countries and four European institutions signed the final #UAPeaceSummit joint communique. India, Armenia, Brazil, Saudi Arabia, Slovakia, South Africa & UAE have refused to sign. Four are members of the BRICS bloc of nations that includes Russia #pathtopeace pic.twitter.com/4Uibpt6MUR