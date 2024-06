Justin Timberlake fue detenido y acusado de conducir ebrio en Long Island

ESTADOS UNIDOS (France24).- El cantante Justin Timberlake fue detenido a primera hora del martes y está acusado de conducir en presunto estado de embriaguez en la localidad neoyorquina de Long Island, según informaron las autoridades.

Se espera que Timberlake sea procesado en Sag Harbor, en el extremo oriental de Long Island, según un comunicado de la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk.

La policía del condado, donde Timberlake fue arrestado, tampoco dio más detalles sobre la detención del cantante, pero más tarde emitirá un comunicado, según medios locales estadounidenses.

La revista 'People' informó que Timberlake fue arrestado después de salir de una cena en el Hotel American de Long Island, cuando manejaba a casa de un amigo bajo los efectos del alcohol, presuntamente. Todavía permanece bajo custodia policial.

El artista tiene dos conciertos programados en Chicago este fin de semana y dos espectáculos en la ciudad de Nueva York la próxima semana, según su sitio web. Esto en el marco de promoción de su último proyecto musical, 'Everything I Thought It Was', que después le llevará a una gira europea.

Entre el éxito y la polémica

De joven, Timberlake fue uno de los rostros protegidos de Disney+, y entre sus compañeros de reparto estaba su futura novia, Britney Spears. Saltó a la fama en la popular banda de chicos 'NSYNC' y en 2002 emprendió una carrera discográfica en solitario. Como actor, Timberlake ha sido aclamado en películas como 'La red social' y 'Amigos con derecho a roce'.

Ha ganado diez premios Grammy y cuatro Primetime Emmy.

El año pasado, fue noticia cuando Spears publicó sus memorias, 'The Woman in Me'. Varios capítulos están dedicados a su relación, incluidos detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura.